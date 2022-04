Mattighofen schlägt Burgkirchen 2:0

Details Sonntag, 10. April 2022 18:41

Durch Tore von Moritz Rieder und Christian Kaiser vor 100 Zuschauern konnte ATSV Mattighofen gegen UFC Burgkirchen drei Punkte einfahren.

Die erste Spielhälfte war, zumindest was Tore anging, recht ereignislos, somit ging es torlos zur Halbzeitpause in die Kabinen. Nach Wiederanpfiff zur zweiten Hälfte durch den Referee brachte Moritz Rieder ATSV Mattighofen in der 50. Spielminute in Führung. Danach beförderte Christian Kaiser das Leder zum 2:0 des ATSV Mattighofen über die Linie (75.). Als Schiedsrichter Markus Traunwieser die Begegnung beim Stand von 2:0 letztlich abpfiff, hatte Mattighofen die drei Zähler unter Dach und Fach.

Mattighofen springt auf siebten Platz

Der ATSV Mattighofen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Mattighofen in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz. Der ATSV Mattighofen verbuchte insgesamt fünf Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen. Man befindet sich also auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

Der UFC Burgkirchen findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Die Defensive von Burgkirchen muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 43-mal war dies der Fall. Nun musste sich der UFC Burgkirchen schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Burgkirchen baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Das nächste Spiel des ATSV Mattighofen findet am 18.04.2022 beim USV St. Pantaleon statt, der UFC Burgkirchen empfängt am selben Tag den SV Hargassner Weng.

1. Klasse Süd-West: ATSV Mattighofen – UFC Burgkirchen, 2:0 (0:0)

75 Christian Kaiser 2:0

50 Moritz Rieder 1:0