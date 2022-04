Neuhofen i.I. hält die Distanz auf Lochen - nach 2:2

Details Sonntag, 10. April 2022 18:50

2:2 stand es nach Schlusspfiff zwischen USV Erler Haus Neuhofen i. I. und UFC Lasco Lochen vor 150 Zuschauern.

Vor 150 Zuschauern stellte Michael Reitsamer das 1:0 für die Gäste sicher (19.). Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte der UFC Lochen einen knappen Vorsprung herausgespielt. Ali Ercan beförderte das Leder zum 1:1 von Neuhofen in die Maschen (50.). In der 57. Minute erzielte Gerhard Lettner das 2:1 für den UFC Lasco Lochen. In der 57. Minute kassierte Alexander Hofer bei den Gästen für ein Foul die Rote Karte vom Referee. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Nadir Barucic bereits wenig später besorgte (62.). In der 67. Minute sah Gerhard Lettner von UFC Lasco Lochen für ein Foul noch die Gelb-Rote Karte. Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich der USV Erler Haus Neuhofen i. I. und der UFC Lochen die Punkte teilten.

Erster gegen Zweiter

Der USV Erler Haus Neuhofen i. I. führt das Feld der 1. Klasse Süd-West mit 43 Punkten an. Die Offensivabteilung des Gastgebers funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 58-mal zu. Nur zweimal gab sich Neuhofen bisher geschlagen. Der USV Erler Haus Neuhofen i. I. blieb auch im fünften Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von vier Siegen nicht aus.

Mit 38 ergatterten Punkten steht der UFC Lasco Lochen auf Tabellenplatz zwei. Offensiv sticht der UFC Lochen in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 50 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Der UFC Lasco Lochen weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von elf Erfolgen, fünf Punkteteilungen und keiner einzigen Niederlage vor.

Am 18.04.2022 bestreitet der USV Neuhofen i. I. das nächste Spiel beim FußballClub Union Lohnsburg. Der UFC Lasco Lochen gastiert am selben Tag bei der TSU Mitterbauer Handenberg.

1. Klasse Süd-West: USV Erler Haus Neuhofen i. I. – UFC Lasco Lochen, 2:2 (0:1)

62 Nadir Barucic 2:2

57 Gerhard Lettner 1:2

50 Ali Mehmet Ercan 1:1

19 Michael Reitsamer 0:1