Tamas macht Last-Minute-Remis perfekt - 2:2 zwischen Lochen und Hochburg-Ach

Details Sonntag, 24. April 2022 17:53

Ein 2:2-Unentschieden ist das Ergebnis der Begegnung des UFC Lasco Lochen gegen Union Raiba Hochburg-Ach. Die Union Raiba Hochburg-Ach erwies sich gegen den UFC Lochen als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Im Hinspiel hatte der UFC Lasco Lochen durch einen 3:0-Erfolg bei Hochburg-Ach die drei Punkte eingefahren.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Alexander Hofer per Freistoß sein Team in der achten Minute. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. In der 59. Minute brachte Michael Reitsamer das Netz für den UFC Lochen zum Zappeln. Patrick Hager war zur Stelle und markierte das 1:2 der Union Raiba Hochburg-Ach (82.). David Tamas, der in der 89. Minute erfolgreich war, sorgte mit seinem Treffer kurz vor dem Spielende für den Ausgleich. Alles sprach für einen Sieg des UFC Lasco Lochen, doch am Ende wurde das Aufbäumen von Hochburg-Ach noch belohnt, und die Teams trennten sich mit einem Remis voneinander.

Lochen bleibt Tabellenzweiter

Sicherlich ist das Ergebnis für den UFC Lasco Lochen nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den zweiten Rang. Mit 56 geschossenen Toren gehört das Heimteam offensiv zur Crème de la Crème der 1. Klasse Süd-West. Der UFC Lasco Lochen ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet zwölf Siege und sechs Unentschieden.

Die Union Raiba Hochburg-Ach führt mit 22 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Sechs Siege, vier Remis und neun Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich Union Raiba Hochburg-Ach in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

Auf dem elften Platz der Hinserie nahm man von der Union Raiba Hochburg-Ach wenig Notiz. Der aktuell dritte Rang der Rückrundentabelle sorgt allerdings für Aufsehen.

Am nächsten Sonntag reist der UFC Lasco Lochen zur SPG Palting/Seeham, zeitgleich empfängt Union Raiba Hochburg-Ach die TSU Mitterbauer Handenberg.

1. Klasse Süd-West: UFC Lasco Lochen – Union Raiba Hochburg-Ach, 2:2 (1:0)

89 David Tamas 2:2

82 Patrick Harald Hager 2:1

59 Michael Reitsamer 2:0

8 Alexander Hofer 1:0