Lochen bleibt Herr im eigenen Haus - 4:0-Sieg gegen Mehrnbach

Details Sonntag, 08. Mai 2022 20:04

Mit dem UFC Lasco Lochen und der Union FKS & Pfeil Design Mehrnbach trafen sich am Samstag vor 220 Zuschauern zwei Topteams. Für den Gast schien der UFC Lochen aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:4-Niederlage stand. Der UFC Lasco Lochen erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Im Hinspiel wurde die Union Mehrnbach mit 2:6 abgeschossen.

Der Unparteiische Karl Waldl setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Thomas Geier brachte den UFC Lasco Lochen in der 50. Spielminute in Führung. Julian Maislinger trug sich in der 55. Spielminute in die Torschützenliste ein. Für ruhige Verhältnisse sorgte schließlich Sandro Maier, als er das 3:0 für den UFC Lasco Lochen besorgte (71.). Alexander Hofer gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den Gastgeber (83.). Letztlich feierte der UFC Lasco Lochen gegen den Gast aus Mehrnbach nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Keine Bewegung in der Tabelle

Das Konto des UFC Lasco Lochen zählt nach diesem Sieg 48 Punkte. Damit steht der UFC Lasco Lochen nach wie vor auf einem starken zweiten Platz. Die Defensive des UFC Lasco Lochen (22 Gegentreffer) gehört zum Besten, was die 1. Klasse Süd-West zu bieten hat. Der UFC Lasco Lochen bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat der UFC Lasco Lochen 14 Siege und sechs Unentschieden auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen ließ sich der UFC Lasco Lochen selten stoppen, drei Siege und zwei Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Trotz der Niederlage fiel die Union FKS & Pfeil Design Mehrnbach in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz drei. Die gute Bilanz der Union Mehrnbach hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Mehrnbach bisher zwölf Siege, sechs Remis und drei Niederlagen.

Am nächsten Sonntag reist der UFC Lasco Lochen zum UFC Burgkirchen, zeitgleich empfängt die Union FKS & Pfeil Design Mehrnbach die TSU Mitterbauer Handenberg.

1. Klasse Süd-West: UFC Lasco Lochen – Union FKS & Pfeil Design Mehrnbach, 4:0 (0:0)

83 Alexander Hofer 4:0

71 Sandro Markus Maier 3:0

55 Julian Maislinger 2:0

50 Thomas Geier 1:0