SV Weng beendet Eberschwanger Erfolgsserie

Details Montag, 26. September 2022 12:43

In der siebenten Runde der 1. Klasse Süd-West stand die Begegnung zwischen em SV Hargassner Weng und dem SV Eberschwang auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Sechstplatzierten und dem Tabellenzweiten durften sich die Fans auf ein interessantes Match freuen. Nach einem Gruppenwechsel starteten die Gäste mit einer Pleite in Neukirchen in die Saison, danach mischte die Elf von Neo-Trainer Günter Fischer die Liga auf und sammelte in den fünf folgenden Partien nicht weniger als 13 Punkte. Am Sonntagnachmittag war für den Liga-Neuling Schluss mit lustig, zog der SVE im Anton Putscher Stadion mit 1:2 den Kürzeren und verpasste den Anschluss an Tabellenführer Gurten 1b. Die Wenger hingegen sind seit bereits vier Runden ungeschlagen und feierten binnen Wochenfrist den zweiten Sieg.

Kapitän bringt Hausherren in Front

Rund 150 Besucher bekamen ein ausgeglichenes Spiel zu sehen. Nach einer Erfolgsserie traten die Gäste selbstbewusst auf, die Fischer-Elf tat sich jedoch schwer, klare Chancen zu kreieren und wurde zumeist nur durch Standards gefährlich. Die Hausherren stützten sich auf eine kompakte Defensive, ließen hinten nichts zu und durften sich in Minute 27 über die Führung freuen. Nach einem Freistoß von der linken Seite konnte der SVE den Ball nicht klären, Kapitän Roman Wiesner reagierte am schnellsten und stellte auf 1:0. Wenig später, Elfmeteralarm im Eberschwanger Strafraum, nach einem vermeintlichen Foul an Edin Mujic blieb die Pfeife von Schiedsrichter Kuljici aber stumm. Kurz vor dem Pausenpfiff zog Mark Pilisi von der linken Seite in die Mitte, setzte die Kugel dann aber knapp am langen Eck vorbei. Somit ging es mit einer knappen SVW-Führung in die Kabinen.

Wiesner schnürt Doppelpack

Die Heimelf von Coach Kurt Aigner kehrte entschlossen auf den Platz zurück und startete aggressiv in den zweiten Durchgang. Sieben Minuten nach Wiederbeginn, die Vorentscheidung, als Alexander Rafbauer auf der linken Seite eine Flanke schlug, Wiesner erneut goldrichtig stand und mit einem Kopfball Gästegoalie Stefan Zeilinger das Nachsehen gab. Mit der komfortablen Führung im Rücken hatte der SVW Spiel und Gegner im Griff. Mujic hätte den Deckel draufmachen können, nach einem Querpass setzte die Neuerwerbung aus Gilgenberg das Leder aber neben das Eberschwanger Gehäuse. Beinahe hätte der Liga-Neuling zurück ins Spiel gefunden, SVW-Schlussmann Niklas Neumaier parierte aber einen gefährlichen Kopfball.

Mayr verwandelt strittigen Elfmeter - SVW-Coach sieht Ampelkarte

In der Nachspielzeit, Aufregung im Stadion. Bei einem Angriff der Gäste hatte der Wenger Goalie beide Hände am Ball, ein SVE-Stürmer setzte nach und kam dabei zu Fall. Der Unparteiische wollte bei dieser Aktion ein Foul gesehen haben und zeigte auf den Punkt. SVW-Coach Aigner war mit dieser Entscheidung nicht einverstanden, sah binnen Sekunden zwei Mal Gelb und somit die Ampelkarte. Fabian Mayr verwandelte den strittigen Elfmeter, der Eberschwanger Anschlusstreffer fiel jedoch zu spät.

Kurt Aigner, Trainer SV Weng:

"Meine Mannschaft hat den Matchplan perfekt umgesetzt, eine starke Performance abgeliefert und nach der besten Leistung im Herbst einen verdienten Sieg gefeiert. Aktuell läuft es ganz gut, sind seit vier Runden ungeschlagen und freuen uns über die Präsenz im oberen Drittel der Tabelle."