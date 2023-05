Union Gurten 1b macht gegen SV Waldzell eindrucksvoll den nächsten Schritt zum Titel

Details Dienstag, 30. Mai 2023 17:08

In der 24. Runde der 1. Klasse Süd-West konnten die Fans des runden Leders unter anderem die Begegnung zwischen dem SV Waldzell und der Union Gurten 1b bestaunen. Während die Hausherren aus Waldzell nach menschlichem Ermessen ihre Schäfchen im Abstiegskampf bereits im Trockenen hatten, ging es für den zweiten Anzug des Regionalligisten um jede Menge – man steht kurz vor dem Aufstieg in die Bezirksliga, allein mathematisch ist ein Absturz auf Rang zwei noch möglich. Mit einem Sieg könnte die Schustereder-Elf einen großen Schritt in Richtung Liga sechs machen.

Gurten von Anfang an fokussiert und mit Druck - Waldzell zunächst kompakt

Die 1b der Union Gurten war bemüht, von Beginn an ihr Spiel auf den Waldzeller Rasen zu zaubern, in den Hausherren fand man jedoch eine vor allem defensiv kompakt stehende Mannschaft vor, die sich zuhause nach Kräften wehren wollte. So hing man immer wieder im Defensivverbund der Waldzeller fest, musste sich zudem gegen Konterversuche behelfen. Nach 17 Minuten durfte sich die Elf von Gabriel Schustereder jedoch über einen ersten Durchbruch freuen. Nach einer gefährlich vorgetragenen Ecke vollstreckte Henry Chidera zum 1:0 für die Gäste. Letztere machten in dieser Tonart weiter und wurden prompt durch einen weiteren Treffer, dieses Mal war es David Damberger, der den Ball nach einer weiteren Ecke über die Linie drückte, belohnt.

Gäste ziehen Spiel beinhart durch

Auch in der zweiten Halbzeit ließ die Spannung bei den Gästen nicht nach. Man spielte weiter nach vorne und machte noch vor der Stundenmarke mit dem Treffer zum 3:0 alles klar. Nach einem hohen Ball hatte Henry Chidera keine Probleme, zu vollstrecken. Waldzell machte trotz einiger Wechsel auf Seiten der Gurtener nie den Eindruck, die Partie drehen zu können, es wurde aus Sicht der Heimischen noch bitterer. So stellte nach 70 Minuten Zoltan Toth auf 0:4, keine fünf Minuten später erhöhte Sebastian Baier auf 0:5, den Endstand zum 0:6 besorgte Gurtens Markus Dominik. Die Gäste untermalten mit diesem konsequenten Auftritt noch einmal deutlich ihre Titelambitionen.

Gabriel Schustereder, Trainer Union Gurten 1b:

„Wir waren eigentlich von Spielbeginn weg überlegen. Wir haben es spielerisch schon sehr gut gemacht, uns aber schwergetan, gegen daheim sehr gut stehende Waldzeller durchzukommen. Sie sind kompakt gestanden und haben es aus gefährlichen Kontern probiert. Man hat dann schon erkannt, dass sie ihren Klassenerhalt praktisch fix in der Tasche haben." Selbiger gefragt nach der Ausgangsposition im Meisterschaftskampf: "Wir machen nun genauso weiter, nehmen das Ganze sehr ernst. Wir glauben auf keinen Fall, dass wir schon durch sind. Wir wollen unsere Spiele bis zum Schluss durchziehen und unsere Siege einfahren.“

