SV Weng gewinnt gegen Obernberg/Ort und macht sich keinen Druck wegen Aufstieg

In der vorletzten Runde der 1. Klasse Süd-West traf der SV Hargassner Weng auf die SPG Wiesinger Bau Obernberg/Ort. Die Gastgeber liegen vor der Partie auf Rang drei und hätten theoretisch noch Chancen auf die Relegation, auch wenn diese nur sehr gering sind. Die Gastgeber haben zwar das letzte Spiel verloren, aber dafür von den vorigen vier Partien drei gewonnen und einmal unentschieden gespielt. Die Gäste sind seit vier Partien ohne Niederlage, müssen aber auch schon seit drei Spielen auf einen vollen Erfolg warten. Nach dem Spiel sind die Chancen für die Relegation zumindest ein bisschen gestiegen. Da man Obernberg mit 3:0 schlagen konnte und der Konkurrent aus Palting gepatzt hat, zieht Weng auf den zweiten Platz vorbei.

Obernberg zunächst besser

Die ersten zwanzig Minuten der Partie gehören den Gästen aus Obernberg. Obwohl sie mehr Spielanteile haben als die Heimmannschaft, schauen dabei keine zwingenden Chancen heraus. Nach der Anfangsphase übernehmen die Gastgeber zunehmend die Kontrolle über das Spiel. In der 36. Minute tritt Wengs Emir Sabic zu einem Freistoß an und versenkt die Kugel direkt im Tor zum 1:0, das auch gleich dem Pausenstand entspricht, die Führung geht durchaus in Ordnung.

Weng macht den Deckel drauf

In der zweiten Halbzeit haben die Gäste nicht mehr viel zu melden In der 52. Minute verwertet Samuel Kobler eine halbholle Flanke mit einem satten Schuss ins lange Eck. Die Gastmannschaft ist jetzt endgültig vom Spiel abgemeldet. In der 80. Minute sorgt Mark Pilisi mit einem Gewaltschuss aus 25m für die Entscheidung und erhöht auf 3:0. Durch diesen Sieg sind die Chancen auf einen Relegationsplatz etwas größer geworden, allerdings ist der Aufstieg beim SV Weng kein Thema mehr, wie man gegenüber Ligaportal erklärt.

Stimme zum Spiel:

Johannes Meindl, Sportlicher Leiter SV Weng:

"Ich glaube, die Chancen stehen relativ schlecht für die Relegation. Der Aufstieg ist bei uns allerdings auch kein Thema mehr. Wir wollen jetzt noch Zweiter werden und 50 Punkte in dieser Saison holen. Natürlich ist es schade wegen der Meisterschaft, aber wir können trotzdem glücklich sein über die Leistung."

