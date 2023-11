Oberwang vor Durchmarsch, ASKÖ Ebensee mit Hinrunde zum Vergessen! Rückblick Herbstsaison 1. Klasse Süd

Details Donnerstag, 16. November 2023 10:33

Über Jahre hinweg galt die Union Oberwang als Aufstiegskandidat in die 1. Klasse. Im Sommer hat es dann endlich gereicht und sie sind gemeinsam mit dem Vöcklabrucker Sportclub aufgestiegen. Zur Saisonhalbzeit grüßen sie jetzt auch in der 1. Klasse Süd von ganz oben. Der Aufstiegskampf ist in dieser Liga aber so eng, wie fast nirgendwo sonst. Zwischen dem Tabellenführer und TSV Sparkasse Frankenmarkt auf dem 9. Platz liegen lediglich acht Punkte.

Oberwanger Minimalisten und Mondseer Tormaschine

Mit nur 22 Toren aus 13 Spielen führt Oberwang die Tabelle an, weil David Röthleitner zwischenzeitlich ganze 487 Minuten am Stück ohne Gegentor blieb, reicht das aber aus. Mit 37 Treffer erzielten die Union Mondsee Juniors die meisten Tore in der Hinrunde. An der Spitze der Torjägerliste steht Josip Curic vom SV St. Wolfgang/Rußbach mit 16 Toren, auf ihn folgt die Lebensversicherung der ASKÖ Raiffeisen Gosau, Miroslav Grom mit 13 Treffern. Die beste Defensive der Liga stellt der aktuell Zweitplatzierte aus St. Wolfgang, die bisher nur elf Gegentreffer hinnehmen mussten.

Stehen die Absteiger schon fest?

Gemeinsam mit Stadl-Paura aus der 2. Klasse Mitte-West hat die ASKÖ Ebensee die wenigsten Tore geschossen im Oberösterreichischen Unterhaus. Mit mageren fünf Punkten erreichte man nur zwei Punkte und steht vor einer großen Herausforderung in der Rückrunde. Nur zwei Punkte mehr auf dem Konto hat die SPG Pettenbach/Grünau 1b. Die Zweitvertretung der Pettenbacher ist aus der mittlerweile aufgelösten 2. Klasse 1b aufgestiegen, konnte sich bisher aber nicht wirklich in der 1. Klasse etablieren und musste mit 45 Gegentreffern auch die meisten der Liga einstecken. Zwischen diesen beiden Schlusslichtern und den oberen neun Teams, die allesamt auf den Aufstieg schielen, stehen noch drei Teams, die sich zwischen Relegationsangst und tabellarischem Niemandsland befinden. Diese sind die Aufsteiger aus Roitham und Vöcklabruck, sowie die SPG RW Lambach/FC Gartner Edt, die zum Ende der letzten Saison ebenfalls am 12. Platz gestanden sind.

Tabellensituation deutet auf Aufstiegskrimi hin

Die bereits angesprochene, enge Tabellenkonstellation lässt keine sinnvollen Prognosen zu. Die ersten fünf Teams trennen ja sogar nur zwei Punkte, ein spannendes Meisterschaftsrennen erwartet uns also im Frühjahr. Im Abstiegsrennen werden es Ebensee und Pettenbach sehr schwer haben. Ob es für den 12. Platzierten in die Relegation geht, wird sich erst gegen Ende der Saison zeigen, je nachdem was von der Regionalliga Mitte abwärts geschieht.

