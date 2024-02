5 neue Kräfte und 6 Abgänge! Vöcklabrucker SC mit intensiven Transferaktivitäten

Details Montag, 05. Februar 2024 14:12

Der Vöcklabrucker SC war zuletzt in der 2. Klasse Süd aktiv, eroberte dort in der vergangenen Saison mit stolzen 59 Punkten am Konto den Vizemeistertitel und kehrte nach vielen Jahren zurück in die 1. Klasse Süd. Die Mannen von Trainer Edis Kenjar nahmen sich nach dem Aufstieg viel vor, in der Hinrunde fuhren die Hausruckviertler aber nur 13 Zähler ein, landeten am elften Rang und sind vom "Strich" lediglich durch drei Punkte getrennt. "Eigentlich wollten wir mehr Punkte sammeln und uns von der gefährlichen Zone weitgehend fernhalten. Auch wenn einen Stock höher die Gegner stärker sind und die Luft dünner ist, hat unsere Mannschaft in ihrer Entwicklung den nächsten Schritt gesetzt", erklärt Sportchef Philipp Lettner.

Höhen und Tiefen - fehlendes Glück

Der Aufsteiger startete mit einem 0:7-Debakel in St. Wolfgang in die Saison, ließ sich davon aber nicht entmutigen und fuhr am Stück drei Siege ein. Damit hatte die Kenjar-Elf ihr Pulver aber nahezu verschossen, standen in den übrigen neun Spielen einem weiteren "Dreier" nicht weniger als neun Niederlagen gegenüber. "Leider konnten wir nach der Siegesserie nicht nachlegen, wenngleich die meisten Partien eng waren. Aber ab und an fehlte das nötige Glück und sind trotz ansprechenden Leistungen oft leer ausgegangen. Schade, denn mit ein, zwei Siegen mehr, die durchaus möglich gewesen wären, hätten wir uns Luft von der Abstiegszone verschaffen und etwas ruhiger überwintern können", so Lettner.

Vorne und hinten mit Problemen

Zehn der 13 bislang gesammelten Punkte holte der Tabellenelfte vor heimischer Kulisse, von den sechs bisherigen Auswärtsspielen gingen jedoch fünf verloren. Während die letzten Drei der Tabelle mehr Gegentore kassierten, trafen lediglich die beiden Nachzügler aus Pettenbach und Ebensee weniger oft ins Schwarze. "Wir haben nicht allzu oft getroffen und zudem viele Tore erhalten, demnach hat es vorne und hinten gehapert. Nichtsdestotrotz ist unser Team den meisten Mannschaften auf Augenhöhe begegnet und hat den Fans über weite Strecken ansehnlichen Fußball geboten. Auch wenn wir mit einer Negativserie zu kämpfen hatten und in Abstiegsgefahr schweben, haben unsere jungen Spieler in ihrer persönlichen Entwicklung eine Schritt nach vorne gemacht", weiß der Sportchef.

Erfolgreicher Testspiel-Auftakt - fünf neue Kräfte und sechs Abgänge

Seit 24. Jänner läuft im Hausruckviertel die Vorbereitung auf die entscheidende Phase der Meisterschaft. Nach einem 4:0-Sieg gegen Kohlgrube/Wolfsegg ist am kommenden Samstag der SV Seekirchen 1b der nächste Testspiel-Gegner. Der Aufsteiger verzichtet auf ein Trainingslager in der Ferne, dafür stehen vor Ort zwei Intensiv-Wochenenden auf dem Programm.

Beim Trainingsauftakt konnte Coach Kenjar mit Mücahid Ceylan (Attnang), Nik (Lenzing) und Fabian Kadrijaj (Kammer 1b) sowie Philipp Juhasz (TSV Timelkam) und Laszlo Orgovan (Ampflwang) fünf Neuerwerbungen begrüßen. Sechs Akteure sind im Frühjahr nicht dabei: Elmir Ibricic (Peterskirchen), Antonio Nikolic (Zipf), Filip Brkic (Neukirchen/Altmünster), Nikolaj Mladenovic und Marcel Tomesch (beide Lenzing) sowie Marko Klaric (ESV Wels). "Das Transfer-Program ist abgeschlossen und sind mit den Aktivitäten zufrieden. Ich denke, dass die neuen Spieler exzellent zu uns passen und unseren Kader perfekt ergänzen und verstärken", spricht Philipp Lettner von punktuellen Vertstärkungen.

Mit Zuversicht in die Rückrunde

Obwohl der "Strich" nur drei Punkte entfernt ist, blickt man in Vöcklabruck der zweiten Meisterschaftshälfte optimistisch entgegen. "Auch wenn uns eine intensive und schwierige Rückrunde erwartet, sind wir guter Dinge, unser Vorhaben, die Klasse zuhalten, realisieren zu können", meint der Sportchef. "Wir haben jahrelang um den Aufstieg gekämpft, demzufolge soll das Gastspiel in der 1. Klasse nach einer Saison nicht schon wieder zu Ende sein. Natürlich möchten wir in der Tabelle den einen oder anderen Rang nach oben klettern, grundsätzlich geht es aber darum, am Ende der Saison über dem Strich zu stehen".

