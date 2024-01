SV Scharnstein: Mit Kontinuität in die Frühjahrssaison

Details Freitag, 19. Januar 2024 13:43

Nach einem siebenten Rang in der vergangenen Saison der 1. Klasse Süd kam der SV Wolf System Scharnstein in der aktuellen Spielzeit gut durch die Hinrunde und überwintert als Achter erneut in der Mitte der Tabelle. Die Almtaler starteten mit einem 5:1-Kantersieg in Pettenbach in die Saison, gestalteten auch das letzte Match des Jahres erfolgreich, setzten sich in Oberwang mit 3:1 durch und brachten dem Herbstmeister eine von bislang nur zwei Niederlagen bei. Mit 20 Punkten am Konto blicken die Scharnsteiner auf einen soliden Herbst zurück und sind vom Tabellenführer nur durch sieben Zähler getrennt.

Ordentliche Performance, aber zu viele Gegentore

Trainer Harald Aitzetmüller reflektiert positiv, weiß aber, wo er im Frühjahr ansetzen muss: „Die Hinrunde ist ergebnistechnisch recht erfolgreich gestartet. Leider konnten wir in der Folge einige Spiele hintereinander nicht für uns entscheiden. Trotzdem war der Abschluss wieder zufriedenstellend. Im Angriff waren wir trotz namhafter Ausfälle sehr präsent und konnten einige Tore erzielen. Bedauerlicherweise war unsere Defensive nicht so stabil, wie wir es uns erhofft hatten. Trotz guter Leistungen unseres Torwarts haben wir zu viele Gegentore kassiert. Hier müssen wir definitiv ansetzen, um erfolgreicher zu sein.“ Nur im Kasten der vier Nachzügler schlug es öfter ein, aber auch nur vier Teams durften mehr Treffer bejubeln. Der SV behielt vor heimischer Kulisse und in der Fremde jeweils drei Mal die Oberhand.

Aufstrebende Talente

Ohne Kaderveränderungen blickt man im Traunviertel optimistisch auf die bevorstehende Frühjahrssaison. Der Verein legt den Fokus weiterhin auf die Förderung der talentierten, jungen Eigenbauspieler. Im letzten Sommer schafften einige Eigengewächse wie Kevin Lurger, Joseph Pöll, Michael Gebhart und Mathias Fehringer den Sprung in die Kampfmannschaft. Die 16-jährigen Talente konnten sich teilweise sogar einen Platz in der Startelf sichern. Die Vereinsführung ist überzeugt, dass die bewährte Mischung aus erfahrenen Spielern und aufstrebenden Talenten nicht nur sportlich, sondern auch für die langfristige Entwicklung des Vereins von großer Bedeutung ist.

Intensive Vorbereitung mit sechs Testspielen Das neue Fußballjahr startet am heutigen Abend mit dem Trainingsauftakt. In den ersten Wochen der Vorbereitung stehen vorwiegend Lauf- und Kräftigungseinheiten am Programm. Getestet wird gegen Kremsmünster, Gschwandt, Attergau, Altmünster, SV Ebensee und Vorchdorf. „Für die Winterpause gab es keinen festgelegten Trainingsplan für die Spieler. Wir haben ihnen lediglich den Auftrag gegeben, sich fit zu halten, unabhäng ig von der Sportart. Ich vertraue dabei auf die Einstellung bzw. Eigenverantwortung der Kickerer. Sie sind sich bewusst, welche Bedeutung eine schlechte körperliche Verfassung für sie persönlich hat“, erklärt Aitzetmüller. Derby zum Rückrundenstart Das erste Highlight der Frühjahrssaison steht bereits im ersten Meisterschaftsspiel, auf eigener Anlage gegen die SPG Pettenbach 1b/Grünau, auf dem Programm. Ein spannendes Derby erwartet die Fans - im Herbst hatten die Scharnsteiner einen überzeugenden 5:1-Auswärtssieg gefeiert. Coach Aitzetmüller formuliert auch klare Ziele für die Rückrunde: „Meine Erwartungen sind, dass wir uns als Mannschaft weiterentwickeln und sowohl guten als auch ergebnisorientierten Fußball spielen.“ Transferliste 1. Klasse Süd