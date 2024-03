SV Bad Goisern peilt nach gutem Herbst die Top-2 an

Details Freitag, 01. März 2024 16:53

In der vergangenen Saison gelang dem SV Bad Goisern der Sprung in die Top-5 der Tabelle. In der Sommervorbereitung arbeitete man folglich intensiv an etwaigen Schwächen und erreichte im Herbst den starken sechsten Platz und ist mit nur vier Punkten Rückstand auf Herbstmeister Oberwang auch in Schlagdistanz. Ligaportal analysierte die Hinrunde etwas genauer mit Ivica Sirocic, dem Chefcoach des Sportvereins.

Starke Defensive als Aushängeschild

Das obere Drittel der Tabelle in der 1. Klasse Süd verspricht durch die enge Tabellenkonstellation Hochspannung im Frühjahr. Mitten drin ein vor allem in der Defensive äußerst stabiler SV Bad Goisern, kassierte man in den bisher gespielten dreizehn Partien lediglich 14 Gegentreffer. Auch der Übungsleiter zeigt sich relativ erfreut über das Abschneiden: „Ich bin nicht unzufrieden, es könnte aber ein wenig besser sein. Ich denke, dass das was wir erreicht haben, zu erwarten war. Der ein oder andere Punkt hätte aber dazu kommen können.“, schildert Sirocic und freut sich besonders darüber, dass man nicht im „Niemandsland“ rangiert, sondern doch ein gewisser sportlicher Reiz vorhanden ist.

Top-2 im Visier

Im Winter tat sich indes nicht sonderlich viel in Bad Goisern. Mit Slavko Pavlovic verpflichtete man einen erfahrenen Mittelfeldmann, der im Zentrum fortan die Fäden ziehen soll. Auch einige Nachwuchsspieler rücken immer mehr in den Fokus der Kampfmannschaft und sollen weiterhin integriert werden. Jedenfalls will man mit gestärktem Kader in der Rückserie die vorderen beiden Plätze anpeilen: „Unser Ziel ist, so lange wie möglich um die vorderen beiden Plätze zu spielen.“, will der Übungsleiter den sportlichen Reiz weiter aufrechthalten. Bislang verläuft die Vorbereitung auch voll nach Plan, hat man dieses Jahr sogar Glück mit der Witterung. So kann man einmal in der Woche in Gmunden auf Kunstrasen trainieren, aber auch gelegentlich auf eigener Anlage. Die größten Konkurrenten sieht Sirocic in St. Wolfgang und Herbstmeister Oberwang, die aufgrund ihrer Konstanz auch in der Herbstmeisterschaft das Rennen für sich entscheiden konnten.