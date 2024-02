"Konnten spielerisch überzeugen" – ASKÖ Gosau nach starker Hinrunde im Höhenflug!

Details Dienstag, 20. Februar 2024 18:57

Während man in den vergangenen Saisonen großteils nur im Mittelfeld ranigerte, gelang der ASKÖ Gosau im Herbst eine doch recht deutliche Steigerung. Man konnte dank starker Leistung diesen mit dem vierten Rang abschließen und sich mit nur zwei Punkten Rückstand auf die Union Oberwang eine herausragende Ausgangslage für das Frühjahr geschaffen. Ligaportal sprach mit Markus Egger, dem Sektionsleiter des Klubs, über die Hinrunde, die Kadersituation und die Ambitionen.

Derby-Niederlage sorgt für leicht-bitteren Beigeschmack

Die Traunviertler blicken zurück auf eine erfolgreiche Herbstmeisterschaft: In dreizehn Partien konnte man sieben Mal voll anschreiben, teilte vier Mal die Punkte und verlor nur zwei Spiele – eines davon das Derby gegen Bad Goisern: „Das war definitiv ein guter Herbst. Wir konnten spielerisch auch in fast allen Partien überzeugen und hatten eigentlich nur ein schlechtes Spiel gemacht, das war leider gegen Goisern.“, zeigt sich Egger zufrieden über das Abschneiden in der Hinserie. Besonders vor heimischer Kulisse konnte man sein volles Potenzial abrufen, gewann man sechs von den sieben Heimpartien und spielte einmal Remis.

Ruhiger Winter – Trainingsbedingungen erschweren Vorbereitung

Durch die starke Platzierung gab es in Gosau auch keinen triftigen Grund, um auf dem Transfermarkt tätig zu werden. Besonders erfreulich ist, dass Patrick Putz nach einer Verletzungspause im Winter zurück ins Mannschaftstraining kehren konnte und im Frühjahr wieder mitwirken wird. Auch Spielertrainer Roland Bärnthaler wird voraussichtlich sein Comeback feiern. Die Erwartungen nach dem starken Herbst werden allerdings von den teils schwierigen Trainingsbedingungen gebremst: „Wir wissen, dass es im Frühjahr für uns wesentlich schwerer ist als im Herbst. Wir haben gleich zwei schwere Auswärtsspiele, da wollen wir etwas mitnehmen um vorne dranzubleiben“, resümiert Egger die Ziele für die Rückrunde und möchte, dass man definitiv am Ende in den Top-5 landet.