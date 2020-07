SV Ebensee nutzt Salzkammergut-Cup zur Vorbereitung

Details Freitag, 03. Juli 2020 21:08

Nach einer durchschnittlichen Hinrunde mit vielen Höhen und Tiefen fand sich der SV Ebensee im unteren Tabellendrittel der 1. Klasse Süd wieder. In der Wintervorbereitung wurde intensiv trainiert und an den Defiziten gearbeitet, doch aufgrund der Corona-Pandemie darf seit Mitte März der Ball auch am Traunsee nicht mehr rollen. Nicht zuletzt wegen der durchaus positiven Entwicklung der Infektionszahlen sieht man nun in Ebensee dem baldigen Meisterschaftsstart zuversichtlich entgegen.

„Fußball ist die schönste Nebensache der Welt“

Da die Hackl-Elf mit elf Zählern Rückstand auf Herbstmeister Bad Goisern weit von einem möglichen Aufstiegsplatz entfernt war, konnte der vorzeitige Saisonabbruch entspannt aufgenommen werden. „Zu diesem Zeitpunkt war die Annullierung die einzig richtige Entscheidung. Man musste erkennen, dass der Fußball die schönste Nebensache der Welt ist und die Prioritäten in diesen Zeiten anderswo liegen“, zeigt sich Sektionsleiter Thomas Loidl-Kendler verständnisvoll. Obwohl sich die laufenden Kosten während des Lockdowns bei den Traunsee-Kickern in Grenzen hielten, ging die Einstellung des Meisterschaftsbetriebes in wirtschaftlicher Hinsicht dennoch nicht spurlos vorüber. „Wir müssen uns durch den Kantinenbetrieb zum Großteil selbst erhalten. Bei einem Ausfall von sieben Kampf- und zwanzig Nachwuchsheimspielen sind die finanziellen Auswirkungen extrem. Nichtsdestotrotz stehen wir im Verein zusammen, weshalb auch zurzeit alle Funktionäre, Trainer und Spieler auf sämtliche Aufwandentschädigungen verzichten“, informiert der Funktionär.

Turnier als Vorbereitung für die kommende Saison

Bereits wenige Tage nachdem die Erlaubnis zum Trainingsrestart gegeben wurde, schnürten auch die Spieler aus Ebensee wieder ihre Fußballschuhe. Während momentan noch eine kurze Pause eingeschoben wurde, soll ab nächsten Montag die Vorbereitungsphase beginnen. „Es findet heuer ein Salzkammergut-Cup statt, der für zehn Vereine aus der Region als Vorbereitung für die kommende Saison dienen soll. Dabei spielen die Mannschaften in zwei Fünfergruppen gegeneinander, anschließend werden die Platzierungsspiele ausgetragen“, erklärt Loidl-Kendler, der diese Veranstaltung selbst organisierte.

Kaum Kaderveränderungen

Wie bereits in den vergangenen Jahren sind auch für die kommende Meisterschaft keine großen Umbrüche innerhalb der Mannschaft geplant. „Wir haben bereits mit allen Spielern gesprochen und von jedem eine positive Rückmeldung erhalten. Mit Jan Sokol kehrt außerdem ein erfahrener Spieler nochmals zurück, der bereits im Winter seine Schuhe an den Nagel hängen wollte“, sieht der Sektionsleiter der nächsten Spielzeit optimistisch entgegen. So wird auch Trainer Rudolf Hackl dem Verein weiterhin erhalten bleiben und in der kommenden Saison mit dem SV Ebensee auf Punktejagd gehen.

Transferliste

Testspiele-Übersicht

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten