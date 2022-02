"Wir hätten mehr Punkte machen können" - ASKÖ Ebensees Sektionsleiter Manuel Neuhuber im Interview!

Details Sonntag, 13. Februar 2022 21:03

Die Euphorie war groß zu Beginn der Saison, endlich wieder Fußball und die ASKÖ Ebensee startete nach einer grundsoliden Vorbereitung mit einem furiosen 5:1-Sieg in die Herbstmeisterschaft. Auf den starken Auftakt folgte aber eine kurze Durststrecke, folglich verlor man immer mehr den Anschluss an das Tabellenmittelfeld. Somit überwintern die Mannen von Headcoach Gerald Zwitter auf Platz zehn und müssen in der Rückrunde ihre Hausaufgaben erledigen, um die Klasse zu halten. Ligaportal sprach mit Manuel Neuhuber, dem Sektionsleiter des Vereins.

Ligaportal: Wie zufrieden seid ihr mit dem Abschneiden in der Herbstmeisterschaft?

Neuhuber: „Die Hinrunde war so lala. Wir hätten teilweise mehr Punkte machen können. Bei den Niederlagen waren wir großteils selbst schuld, da hatten wir genug Chancen den Sack zu zumachen. Es ist nicht ganz gut gelaufen, wir sind aber nicht negativ eingestellt.“

Ligaportal: Wie sieht die Personalsituation aus, hat sich bei euch im Winter was getan?

Neuhuber: „Wir mussten leider zwei Spieler abgeben. Enes Samardzic hat seine Karriere beendet und Nikolaus Ortner, unser dritter Goalie, ist nach Bad Ischl gewechselt für ein halbes Jahr. Zwei 1b-Spieler haben uns auch mitgeteilt, dass sie eine Karrierepause einlegen wollen. Einen Zugang haben wir auch - Nenad Vuckovic wechselt aus Pinsdorf zurück zu uns. Es gibt noch einen weiteren Spieler, der ziemlich sicher zu uns wechselt, das ist aber noch nicht fix.“

Ligaportal: Was nehmt ihr euch für die Rückrunde vor?

Neuhuber: „Unser Ziel ist 15 bis 18 Punkte zu holen - dann würden wir die Liga halten.“

Ligaportal: In welchen Aspekten müsst ihr euch steigern, um dieses Ziel zu erreichen?

Neuhuber: „Die Verteidigung muss noch ein bisschen besser stehen, damit wir weniger Gegentore kassieren. Vorne müssen wir mehr schießen, im Herbst ist uns unsere schwache Chancenverwertung mehr oder weniger auf den Kopf gefallen.“

Ligaportal: Wie läuft die Vorbereitung bislang, hattet ihr schon Testspiele?

Neuhuber: „Seit dem 31. Jänner sind unsere Spieler beim Lauftraining bzw. auch schon auf dem Platz. Wir hatten bisher ein Testspiel, das war gegen die 1b von Bad Ischl. Das haben wir mit 1:0 gewonnen. Da haben aber bei uns einige Spieler gefehlt, bei Bad Ischl aber auch. Da haben zwar drei Spieler aus der ersten Mannschaft gespielt, es haben aber beide Mannschaften viel ausprobiert.“

Ligaportal: Wer wird Meister in der 1. Klasse Süd?

Neuhuber: „Für mich ist ganz klar, dass Attnang Meister wird. Das war die stärkste Mannschaft, auf die wir in der Hinrunde getroffen sind. Wir haben auch gegen Eberstallzell gespielt, da konnten wir ganz gut mithalten. Das haben wir gegen Attnang nicht geschafft, die waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft.“

Bisherige Zugänge (Stand 11.02.22):

Nenad Vuckovic (FC ASKÖ Pinsdorf)

Bisherige Abgänge (Stand 11.02.22):

Enes Samardzic (Karriereende)

Nikolaus Ortner (SV Bad Ischl)