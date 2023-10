SV Bad Goisern fährt gegen Aufsteiger dritten "Pflichtsieg" in Folge ein

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 11:38

In der 1. Klasse Süd kreuzten am elften Spieltag der SV Kieninger-Bau Bad Goisern und die SPG Sparkasse Pettenbach 1b/Grünau die Klingen. Im Duell zwischen dem Sechstplatzierten und dem Vorletzten der Tabelle waren die Rollen klar verteilt. Doch zwei Wochen nach dem ersten Saisonsieg (im Kellerderby gegen Ebensee) lieferte der Aufsteiger eine ordentliche Performance ab und durfte lange Zeit auf eine Überraschung hoffen, am Ende zog die Tiefenthaler-Elf aber mit 0:2 den Kürzeren und musste den Platz im elften Match zum zehnten Mal als Verlierer verlassen. Nach Siegen gegen Lambach/Edt und Ebensee taten sich die Hausherren gegen einen weiteren Nachzügler über weite Strecken schwer, die Mannen von Neo-Coach Ivica Sirocic, der eine Sperre absitzen musste und am Samstagnachmittag von Co-Trainer Raimund Mair vertreten wurde, konnten ihrer Favoritenrolle letztendlich aber gerecht werden und wahrten mit dem dritten "Dreier" am Stück den Anschluss ans Vorderfeld der Tabelle.

Pettenbacher Aluminiumtreffer

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Krstic bekamen die Zuschauer ein Duell auf Augenhöhe zu sehen. Der kampfstarke Aufsteiger ging engagiert ans Werk, hielt entschlossen dagegen und bot dem Favoriten die Stirn. Der Nachzügler hatte sogar die Führung vor Augen, nach einem Kopfball klatschte das Leder jedoch an die Latte. Die Heimischen verzeichneten mehr Spielanteile, Kapitän Damjam Pilipovic und Co. taten sich jedoch in Halbzeit ungemein schwer. Dennoch hätten die Bad Goiserer mit einer Führung in die Pause gehen können, Oliver Pinter und Andreas Fritz fanden bei Top-Chancen aber in Gästegoalie Niklas Gösweiner ihren Meister. Somit ging es nach 45 Minuten torlos in die Kabinen.

Dejan Pilipovic bringt Favoriten auf die Siegerstraße

Nach Wiederbeginn bekamen die Zuschauer ein anderes Bild zu sehen. Die Sirocic-Elf bestimmte im zweiten Durchgang das Geschehen und ehöhte den Druck, die Hausherren konnten aber weitere Möglichkeiten nicht nutzen. Mitte der zweiten Halbzeit avancierte Dejan Pilipovic zum Dosenöffner, als nach einem Corner ein Pinter-Schuss geblockt wurde, der Querschläger dem Serben vor der Füße fiel und der 30-Jährige die Kugel versenkte. Der SV setzte nach und stellte wenige Minuten später die Weichen endgültig auf Sieg - nach einem feinen Lochpass von Martin Petro spielte Linksverteidiger David Elmer seine Schnelligkaut aus, das 19-jährige Eigengewächs spitzelte den Ball an einem Verteidiger und Keeper Gösweiner vorbei und stellte auf 2:0. In der Folge hatten die Hausheren Spiel und Gegner im Griff, begnügten sich in der restlichen Spielzeit jedoch mit dem Verwalten des Ergebnisses und machten am Ende das halbe Dutzend an Saisonsiegen voll.

Christoph Unterberger, Obmann und Torwart SV Bad Goisern:

"Um in der Tabelle den Anschluss zu wahren, mussten wir dieses Match gewinnen und konnten den angestrebten Dreier auch einfahren, wenngleich wir uns vor allem in der ersten Halbzeit gegen einen starken Aufsteiger sehr schwer getan haben. Auch wenn uns in den restlichen beiden Spielen, gegen Steinerkirchen und in Mondsee, starke Gegner erwarten, wollen wir in der Tabelle vorne dranbleiben und müssen demzufolge zum Herbstausklang unser Punktekonto aufstocken".

