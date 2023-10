TSV Frankenmarkt nach 1:3-Niederlage gegen Rüstorf seit fünf Spielen sieglos!

Details Montag, 30. Oktober 2023 10:56

Der TSV Sparkasse Frankenmarkt durchlebt aktuell keine leichte Zeit in der 1. Klasse Süd vor der Begegnung mit dem ATSV Rüstorf blieb man in den letzten vier Spielen sieglos. Die heutigen Gäste aus Rüstorf spielen bislang eine gute Saison und können mit einem Sieg den 3. Platz in der Tabelle behaupten, was ihnen dank eines 1:3 Auswärtssieges gelingt.

Frankenmarkt geht verdient in Führung

Trotz der zuletzt eher mageren Punkteausbeute startet Frankenmarkt gut in die Partie. Sie sind zunächst spielerisch deutlich besser und die Gäste tun sich schwer, ins Spiel zu kommen. Rüstorf agiert zumeist mit langen Bällen, bekommt keinen Zugriff und kann sich nur selten Offensivaktionen herausspielen. Folglich gehen die Heimischen nach circa einer halben Stunde auch verdient in Führung. Tobias Breinstampf startet einen starken Sololauf über den halben Platz und legt den Ball auf Kilian Lösch, der rechts unten zum 1:0 einschiebt. Neben ein, zwei Halbchancen für Frankenmarkt passiert sonst nicht mehr viel und so geht es mit dem knappen Vorsprung in die Pause.

Rüstorf dreht das Spiel

Trainer Taner Ari findet in der Halbzeit deutliche Worte für seine Mannschaft, wechselt doppelt und stellt taktisch auf eine Dreierkette um. Diese Anpassung zeigt sofort Wirkung und die Gäste werden von Minute zu Minute stärker, während Frankenmarkt die Kontrolle über das Spiel aus der Hand gibt. Kurz nach Wiederanpfiff scheitert Nedin Music im eins-gegen-eins an Sascha Schaufler, der stark pariert. In der 69. Minute können sie ihre Feldüberlegenheit auch in ein Tor ummünzen. Bernhard Hofmann bringt eine Flanke von links ins Zentrum, wo der eingewechselte Mihaly Szücs aus kurzer Distanz einköpft. Wenige Minuten später landet ein Freistoß der Rüstorfer bei Hofmann, der die Führung ausbaut. Das Spiel ist spätestens jetzt komplett gekippt und Frankenmarkt kommt kaum zu Möglichkeiten. In der Nachspielzeit ist es abermals ein Standard, der für Gefahr sorgt. Zunächst landet der Ball bei Hofmann, der den an der Querlatte scheitert, danach schießt der ebenfalls eingewechselte Rudolf Klingmair zunächst an die Stange, der Nachschuss landet dann aber im Tor. Somit entscheidet Rüstorf die Partie dank einer starken zweiten Halbzeit mit 1:3 für sich.

Stimme zum Spiel:

Manuel Kronberger, Sektionsleiter ATSV Rüstorf:

„In Summe haben wir wegen der Anzahl der Chancen verdient gewonnen. Frankenmarkt war in der ersten Halbzeit besser, aber in der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel klar kontrolliert. Wir wollen aus den letzten beiden Spielen das Punktemaximum rausholen, damit wir eine gute Ausganglage fürs Frühjahr schaffen und im ersten Spiel gegen Oberwang in Schlagdistanz sind.“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.