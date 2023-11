Heimstarke Union Mondsee Juniors zwingen 10 Bad Goiserer in die Knie

Details Samstag, 11. November 2023 12:16

Zum Herbstausklang der 1. Klasse Süd war in der Begegnung zwischen den Union Raiffeisen Mondsee Juniors und dem SV Kieninger-Bau Bad Goisern ein interessantes und enges Match zu erwarten, zumal es im Duell zweier punktegleicher Nachbarn aus dem oberen Drittel der Tabelle um "big points" ging. Auch wenn die zweite Mannschaft des OÖ-Ligisten auf eigener Anlage seit über einem Jahr ungeschlagen ist, waren die Juniors nicht unbedingt zu favorisen. Zum einen mussten die Mondseer ihre bislang letzte Heimniederlage am 6. November 2022 ausgerechnet gegen die Kicker aus Bad Goisern einstecken, und zum anderen reiste die Gästeelf von Neo-Trainer Ivica Sirocic nach sieben Partien ohne Niedelage sowie vier Siegen in Serie mit breitzer Brust an. Doch am Freitagabend war für den SV Schluss mit lustig, mussten sich Kapitän Damjan Pilipovic und Co. nach einem Platzverweis in numerischer Unterzahl mit 0:2 geschlagen geben. Die Asanovic-Elf hingegen untermauerte ihre enorme Heimstärke und feierte den neunten Sieg in den letzten 13 Heimspielen.

Starke Sirocic-Elf kann Chancen nicht nutzen

Die Gäste nahmen den Rückenwind aus den letzten Spielen mit und wussten in der BWT Arena Mondseeland in der Anfangsphase zu gefallen. Vor rund 200 Besuchern drängte die Sirocic-Elf auf den Führungstreffer, fand bei zwei Top-Chancen jedoch im exzellenten Union-Schlussmann Franz Jörgner ihren Meister. Mitte der ersten Halbzeit befreiten sich die Juniors zusehends von der Umklammerung und fanden besser ins Spiel. Die Hausherren bekamen das Geschehen unter Kontrolle, ließen den Ball geschickt laufen und hinten nicht mehr viel zu. Nach der einen oder anderen Mondseer Halbchance ging es nach 45 Minuten torlos in die Kabinen.

Gästegoalie Unterberger sieht Rot

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Aichner traten die Heimischen selbstbewusst und entschlossen auf und hatten Spiel und Gegner im Griff. In Durchgang zwei waren keine zehn Minuten absolviert, als die Zuschauer die vermutlich spielentscheidende Szene zu sehen bekamen. Nach einem Pass in die Tiefe war Nico Feusthuber auf und davon, der 18-Jährige legte den Ball am herauseilenden Gästegoalie Christoph Unterberger vorbei, der Schlussmann zog außerhalb seines Strafraumes die Notbremse und wurde für dieses Vergehen mit Rot vom Platz gestellt. Auch wenn der daraus resultierende Freistoß nichts einbrachte, nahmen die Juniors nun das Heft in die Hand, wussten die numerische Überzahl zu nutzen und setzten die dezimierten Gäste unter Druck.

Feusthuber bringt Juniors auf die Siegerstraße

Die zehn verbliebenen Bad Goiserer kämpften beherzt, verteidigten geschickt und hielten ihre Kasten lange Zeit sauber. Am Beginn der Schlussviertelstunde schlug die dominante Asanovic-Elf aus ihrer Überlegenheit dann aber doch Kapital, als Feusthuber nach einem Querpass mit einem strammen Schuss auf 1:0 stellte. Die Mondseer hatten die Siegerstraße erreicht, ließen sich davon nicht abbringen und machten zehn Minuten später den Deckel drauf. Spielertrainer Nemanja Asanovic, der nach 65 Minuten für Julian Fasching in die Partie gekommen war, zog am rechten Strafraumeck ab und überraschte Bad Goiserns eingewechselten Ersatz-Torwart Sandro Steiner, der den Ball beim Klärungsversuch zum 2:0-Endstand in die Maschen schlug.

Stefan Seifriedsberger, Sportlicher Leiter Union Mondsee Juniors:

"Am Anfang hätte das Spiel auch in die andere Richtung laufen können, doch aufgrund der Steigerung konnten wir letztendlich einen verdienten Sieg feiern, wenngleich der Ausschluss von Keeper Unterberger der Knackpunkt war. Da unsere Mannschaft überaus spielstark ist, weiß sie den eigenen, großen Platz zu nutzen und ist daheim kaum zu biegen. Auch wenn wir uns vor der Saison viel vorgenommen haben, ist die Präsenz im Aufstiegskampf überraschend und hätten mit einem derart starken Herbst nicht gerechnet".

