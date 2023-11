SV Scharnstein bezwingt Vöcklabrucker SC

Details Montag, 06. November 2023 17:02

Beim SV Scharnstein gab es für den Vöcklabrucker SC nichts zu holen. Die Gäste verloren das Spiel mit 2:3. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Dabei sah es lange nach einem Unentschieden aus, bis kurz vor Schluss Christoph Moser als Torschütze in Erscheinung trat und den Scharnsteinern drei Punkte bescherte.

Scharnsteiner Schlussoffensive schlägt zu

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Petar Cotic sein Team in der achten Minute. Elmir Ibricic lenkte den Ball nach einer Hereingabe von Mahringer ins eigene Tor und bescherte Scharnstein den 1:1-Ausgleich (35.). Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Dragan Marojevic via Distanzschuss für den Vöcklabrucker Sportclub zur Führung (43.). Die Pausenführung des Vöcklabrucker SC fiel knapp aus. Für das zweite Tor des SV Wolf System Scharnstein war Fevzi Yildirim verantwortlich, der in der 77. Minute nach einem Freistoß von Bammer das 2:2 besorgte. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Christoph Moser einen sehenswerten Treffer für die Gastgeber im Ärmel hatte (86.). Am Schluss siegte der SV Scharnstein gegen Vöcklabruck.

Zahlen und Fakten

Scharnstein muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit fünf Siegen weist die Bilanz des SV Wolf System Scharnstein genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder.

Mit nun schon sieben Niederlagen, aber nur vier Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des Vöcklabrucker Sportclub alles andere als positiv. Für den Vöcklabrucker SC sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Der SV Scharnstein setzte sich mit diesem Sieg von Vöcklabruck ab und belegt nun mit 17 Punkten den achten Rang, während der Vöcklabrucker Sportclub weiterhin 13 Zähler auf dem Konto hat und den zehnten Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Sonntag tritt Scharnstein bei der Union Oberwang an, während der Vöcklabrucker SC zwei Tage zuvor den ATSV Rüstorf empfängt.

1. Klasse Süd: SV Wolf System Scharnstein – Vöcklabrucker Sportclub, 3:2 (1:2)

86 Christoph Moser 3:2

77 Fevzi Yildirim 2:2

43 Dragan Marojevic 1:2

35 Eigentor durch Elmir Ibricic 1:1

8 Petar Cotic 0:1

