SV St.Wolfgang/Rußbach schafft mit Heimsieg gegen Pettenbach 1b/Grünau wieder Sprung ins vordere Tabellenfeld

Am letzten Spieltag der 1.Klasse Süd gelang für den SV St.Wolfgang/Rußbach der Befreiungsschlag - konnte man doch nach drei Niederlagen in Folge wieder einmal voll anschreiben. An diesem Sonntagnachmittag wollte man selbstredend den nächsten 3-er holen, als man vor eigenem Publikum die schwer angeschlagene Pettenbach 1b/Grünau empfing. Schlussendlich schickte das Heimteam den Kontrahenten noch weiter in die Krise und gewann souverän mit 2:0.

Favorit sorgt für komfortable Führung

Die Anfangsphase dieser Begegnung war sehr ausgeglichen. Die Offensivabteilungen beider Mannschaften kreierten sich die ersten Chancen. Doch richtig zwingend wurde man vor dem jeweiligen Tor bislang aber nicht – ließ man dementsprechend noch die nötige Geradlinigkeit und Effizienz im letzten Drittel herzlich vermissen. Nach einer guten halben Stunde übernahmen dann die Heimischen immer mehr das Zepter und sorgten gleichsam dafür, dass man mit ungemeiner Regelmäßigkeit jetzt brandgefährlich vor Gäste-Schlussmann Gösweiner aufkreuzte. Jene engagierte Performance der Adam-Schützlinge wurde auch kurz vor dem Gang in die Kabinen mit einem Treffer belohnt. Verantwortlich hierfür: Jan Vesely, der von Marko Prskalo gekonnt in Szene gesetzt wurde und zum 1:0 Führungstreffer einnetzte (39.). Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Pause.

Jan Vesely macht Deckel drauf

An der Statik des Spiels änderte sich auch nach Wiederanpfiff kaum etwas. Die Viertplatzierten im Klassement waren das aktivere, griffigere, schlichtweg das bessere Team. Man spielte weiter nach vorne, ließ das Leder geschickt in den eigenen Reihen zirkulieren und trat nochmals gehörig auf das Gaspedal, um in weiterer Konsequenz den Abwehrblock der Gäste mächtig vor Probleme zu stellen. In der 69. Minute sorgte dann letzterwähnter Torschütze für eine Art Vorentscheidung in dieser Partie. Diesmal kam Jan Vesely nach einem Ballgewinn an der Strafraumgrenze ans Spielgerät, welches er geschickt mitnahm und zum mittlerweile 2:0 in den Maschen versenkte. Mit diesem Treffer legten die Mannen vom Wolfgangsee nun den Fokus auf eine kompakte Defensivarbeit, um den überschaubaren Druck der Gäste standzuhalten. In den zweiten 45 Minuten blieben die Pettenbacher, so ehrlich muss man sein, offensiv einiges schuldig. St.Wolfgang kam auch in der Folge noch zu Chancen, welche man aber ungenützt verstreichen ließ. In der Schlussphase wurde es vor beiden Toren nicht mehr brenzlig – 2:0 der Endstand.

Stimme zum Spiel:

Sebastian Appesbacher (Sportlicher Leiter, SV St.Wolfgang):

„Wir haben die Partie über weite Strecken kontrolliert. Ein paar Chancen haben wir aber leider ausgelassen.“

Der Beste: Pauschallob (SV St.Wolfgang)

Details

