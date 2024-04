Bad Goisern tütet mit Heimsieg gegen Vöcklabruck drei wichtige Punkte ein

Details Sonntag, 07. April 2024 10:11

Der SV Kieninger-Bau Bad Goisern ging nach dem verlorenen Match am letzten Spieltag der 1.Klasse Süd mit Wiedergutmachung in die Partie. Auf eigener Anlage empfing man den in der Rückrunde so aufblühenden SC Vöcklabruck, der bislang im Frühjahr noch ungeschlagen ist. Diese Serie wollte man selbstredend fortsetzen. Man erwartete einen heißen Tanz - doch schlussendlich setzte sich das Heimteam verdient mit 2:1 durch.

Heimteam sorgt für komfortable Pausenführung

Ab der 1. Spielminute waren die Gastgeber das dominantere Team, man war in allen Bereichen überlegen und so sahen die rund 250 erschienenen Zuseher ein eher einseitiges Match. Man versuchte über schöne Kombinationen in das letzte Angriffsdrittel zu gelangen, um in weiterer Konsequenz brandgefährlich vor dem Gäste-Gehäuse aufzukreuzen. Doch meistens tat man sich dabei schwer, aus den kreierten Chancen auch wirklich Zählbares mitzunehmen. Das lag einerseits an dem kompakten Defensivverbund der Gäste, andererseits an der nötigen Effizienz, die man in den ersten 45 Minuten größtenteils vermissen ließ. Doch die Mannen vom inneren Salzkammergut steckten die Köpfe nicht in den Sand und belohnten sich nach 39 Minuten auch für ihren spielerischen Aufwand, ehe Bad Goiserns Justin Engleitner zum hochverdienten 1:0 Führungstreffer traf.

SV Goisern macht Spiel nochmal unnötig spannend

Jenes Erfolgserlebnis kurz vor der Pause beflügelte die Mannschaft von Trainer Sirocic, denn nur drei Minuten nach Wiederanpfiff versenkte Stürmer Engleitner das Runde erneut in den Maschen, nachdem er von Mitspieler Pavloviv perfekt in Szene gesetzt wurde. In der Folge änderte sich nur wenig an der Charakteristik des Spiels. Während sich das Heimteam den Vorwurf gefallen lassen muss, den Sack nicht frühzeitig zuzumachen, zitterte der Kontrahent um einen Anschlusstreffer. Und dieser gelang auch wenig später. In der 72. Minute war es Petar Cotic, der den Verteidiger alt aussehen ließ, und zum 2:1 einnetzte. Jene Aufbruchstimmung der Gäste probierten die Viertklassierten im Ranking sofort in Keim zu ersticken, als man im weiteren Spielverlauf für eine Entscheidung sorgen wollte und weitere Chancen herausspielte. Richtig gefährlich vor dem Gehäuse tauchte man aber nicht mehr auf, auch auf der gegnerischen Seite kam man offensiv nicht mehr zur Entfaltung – 2:1 der Endstand.

Stimme zum Spiel:

Christoph Unterberger (Funktionär, TW SV Bad Goisern):

„Das war eine einseitige Partie. In der zweiten Hälfte haben wir nochmal unnötig Feuer in die Partie gebracht.“

Der Beste: Justin Engleitner (ST, SV Bad Goisern)

Details

