Union Oberwang kehrt gegen SV Promot Roitham auf Siegerstraße zurück – 1:3 Auswärtssieg für die Pöckl-Schützlinge

Nach den letzten zwei Niederlagen en Suite ging die Union Oberwang schwer angeschlagen in den 21. Matchtag der 1.Klasse Süd. Am heutigen Samstagabend trat man die Reise zum SV Promot Roitham an. Dort sollte nun die Trendumkehr gelingen. Das Ziel, drei Punkte einzufahren, konnte auch in die Tat umgesetzt werden. Schlussendlich setzte man mit dem 1:3 Auswärtssieg nach fünf sieglosen Partien wieder ein Lebenszeichen.

Komfortable Pausenführung für die Gäste

Die Union erwischte einen Blitzstart in dieses Aufeinandertreffen und ging in der 10. Spielminute bereits mit 0:1 in Front. Verantwortlich hierfür: Christoph König, der nach gutem Pressing seiner Mannschaft ans Spielgerät kam, welches er souverän in den Maschen versenkte und früh damit die Weichen auf Sieg stellte. In dieser Tonart ging es auch weiter. Die Fünftplatzierten im Ranking kamen zu weiteren Chancen und in der 21.Minute auch zum 0:2. Dieser Treffer war äußert unglücklich aus Sicht des Heimteams, denn Thomas Seebacher bugsierte den Ball ins eigene Tor. Schwer gebeutelt von diesem zweiten Nackenschlag binnen zehn Minuten, war der SV Roitham sichtlich bemüht, sich davon nicht verunsichern zu lassen und mit einer Möglichkeit wieder zurück ins Geschehen zu finden. Doch der Gast präsentierte sich an diesem Abend ungemein diszipliniert und ließ den Kontrahenten dahingehend kaum Luft zum Atmen. Doch die Truppe aus dem Salzkammergut verabsäumte es in dieser Phase, einen dritten Treffer nachzulegen und in der ersten Spielhälfte bereits für glasklare Verhältnisse zu sorgen. Nicht unerwähnt bleiben darf, dass jenes Team mit numerischer Überzahl in den zweiten Durchgang geht, da Roithams Lukas Pürimayr nach einem bösen Foul die Ampelkarte sah und frühzeitig runter musste.

Oberwang bringt Sieg trocken nach Hause

Die Gäste mit den Gedanken womöglich noch in der Pause, klingelte es sofort nach dem Seitenwechsel auf der Gegenseite, als Simon Bleckenwegner nach nicht einmal 60 gespielten Sekunden bei einem Eckball am höchsten stieg und zum 1:2 Anschlusstreffer einköpfte. Ein Spielstand, der allerdings nur wenige Augenblicke Bestand hatte. Denn fünf Minuten später erstickte Oberwang in Person von Markus Lametschwandtner ein mögliches Aufkommen der Heimischen sofort in Keim und stellte somit kurzerhand den zwei Tore Vorsprung wieder her (51.). Fortan zeigten die Pöckl-Schützlinge dem ohnehin numerisch angeschlagenen Kontrahenten dank einer aggressiven Spielweise gegen den Ball und dem nötigen Esprit nach Eroberung desselben in gewisser Art und Weise die Grenzen auf. Doch auch in der zweiten Hälfte fand man Torchancen vor, um ein viertes, gar fünftes Tor nachzulegen. Die Chancenausbeute, so ehrlich muss man sein, blieb heute ausbaufähig. Da das Gastgeberteam in der Schlussphase auch nur mehr selten Akzente nach vorne setzte, hievte der Kontrahent die Partie schlussendlich souverän über die Zeit - 1:3 der Endstand. Außerdem beendete jene Mannschaft diese Begegnung mit zwei Mann mehr am Feld, da erneut ein Roitham Spieler in der 88. Minute mit Rot vom Platz gestellt wurde.

Stimme zum Spiel:

Mario Pöckl (Sportlicher Leiter, Union Oberwang):

„Wir haben einen guten Matchplan gehabt. Im Großen und Ganzen war es ein verdienter Sieg. Leider haben wir vor der Pause nicht das dritte Tor nachgelegt. Nach der Halbzeit haben wir den Gegner nochmal kurz Atmen lassen, aber mit dem 1:3 spielten wir den Sieg trocken nach Hause.“

Der Beste: Pauschallob (Union Oberwang)

