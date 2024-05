Später Treffer beschert ATSV Rüstorf siebenten Auswärtssieg

Details Sonntag, 05. Mai 2024 19:23

Am 21. Spieltag der 1. Klasse Süd stand die Begegnung zwischen dem FC Union Steinerkirchen und dem ATSV Rüstorf auf dem Program. Obwohl der Tabellenneunte den Zweitplatzierten empfing, durften sich die Fans auf ein einteressantes Match freuen. Wie beim 1:1-Remis im Hinspiel entwickelte sich auch am Sonntagnachmittag eine enge und spannende Partie, in der die Rüstorfer mit 3:2 hauchdünn die Oberhand behielten. Das stärkste Auswärts-Team der Liga bleibt nach dem siebenten Sieg in der Fremde weiterhin der erste Verfolger von Tabellenführer Mondsee. Die Union hingegen musste im achten Rückrundenspiel die bereits fünfte Niederlage einstecken.

Munterer Beginn

Die Partie begann mit hohem Tempo, und die Gäste zeigten schnell ihre Absichten, als Mladen Malbasic bereits in der 16. Minute das 0:1 erzielte. Doch die Antwort der Heimmannschaft ließ nicht lange auf sich warten. Viktor Wieshofer glich das Spiel für Steinerkirchen nur 60 Sekunden später mit einem eindrucksvollen Tor aus. Die erste Halbzeit verlief danach ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten. Trotz guter Möglichkeiten blieb es bei einem Halbzeitstand von 1:1.

Die zweite Halbzeit startete ebenso energisch wie die erste geendet hatte. Christoph Hamader brachte die Rüstorfer in der 52. Minute erneut in Führung. Doch wieder schafften es die Heimischenen, zurückzukommen. Wieshofer, der bereits für das erste Tor gesorgt hatte, traf in der 63. Minute zum 2:2, was die Spannung weiter steigerte. Beide Teams suchten nach der Chance, das Spiel für sich zu entscheiden.

Entscheidung in Minute 83

Trotz mehrerer guter Chancen für Steinerkirchen, den Siegtreffer zu erzielen, waren es die Gäste, die in den Schlussminuten das Spiel zu ihren Gunsten entschieden. In der 83. Minute gelang es Bernhard Hoffmann, den ATSV mit einem sehenswerten Treffer zum 2:3 in Führung zu bringen. Trotz eines intensiven Kampfes und Drängens auf den Ausgleich in der Nachspielzeit, gelang es den Hausherren nicht, einen Punkt zu ergattern. Die letzten Wechsel und taktischen Umstellungen brachten nicht den gewünschten Erfolg, und das Spiel endete mit einem knappen 3:2-Sieg des ATSV Rüstorf.

Details

