Heimstarker SV Scharnstein sichert sich knappen Sieg gegen Roitham

Am 22. Spieltag der 1. Klasse Süd stand die Begegnung zwischen dem SV Scharnstein und dem SV Roitham auf dem Programm. Im Hinspiel mussten die Scharnsteiner eine empfindliche 2:5-Niederlage einstecken, doch am Feiertag stellte die Aitzetmüller-Elf ihre enorme Stärke auf eigener Anlage unter Beweis, setzte sich mit 1:0 knapp durch und feierte im elften Heimspiel den achten Sieg. Die Kicker aus Roitham hingegen wissen nach der sechsten Pleite im Frühjahr in der Tabelle weiterhin nur die beiden Nachzügler aus Ebensee und Pettenbach/Grünau hinter sich.

Hausherren mit Start nach Maß

Bereits in der 6. Minute traf Scharnstein durch einen Spielzug über die linke Seite zur Führung. Christoph Moser initiierte die Aktion mit einem Solo, und obwohl sein Versuch zunächst gestoppt wurde, war es Marco Weber, der den nachfolgenden Ball zur frühen Führung nutzte. Dieser Treffer gab den Scharnsteinern sichtlich Selbstvertrauen, wodurch sie das Spielgeschehen über weite Strecken kontrollieren konnten.

Die Gäste fanden sich hingegen häufig in der Defensive wieder und konnte kaum nennenswerte Chancen verbuchen. Die Roithamer hatten Mühe, effektive Offensivaktionen zu kreieren und fanden sich oft durch lange Bälle oder Distanzschüsse in der Vorwärtsbewegung, die jedoch meist ungefährlich blieben.

Aitzetmüller-Elf bringt knappe Führung ins Ziel

Nach der Halbzeit versuchte Roitham, das Spiel an sich zu reißen, doch die Scharnsteiner Defensive stand weitestgehend sicher und ließ kaum etwas zu. Spieler wie Kevin Lurger, der immer wieder über die rechte Seite gefährliche Läufe initiierte, brachten Schwung ins Spiel der Heimmannschaft. Ein Schuss von Moser in der 56. Minute touchierte die Oberkante der Latte.

Die Gäste hatten ihre beste Chance in der 80. Minute, als ein Kopfball nach einem Einwurf Scharnstein-Keeper Tobias Pramberger forderte, dieser jedoch sicher hielt. In den Schlussminuten schien die Intensität noch einmal zuzunehmen. In der 90. Minute kam es zu einer heiklen Situation, als ein Roithamer Verteidiger beinahe ein Eigentor verursachte, was jedoch knapp verhindert wurde. Letztlich blieb es beim knappen 1:0. Schiedsrichter Scharinger pfiff das Spiel nach intensiven 96 Minuten ab, in denen der SV Scharnstein seine Revanche für die Niederlage im Hinspiel nahm und sich wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze sicherte.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Clemens Hartleitner erstellt.

