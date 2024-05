Der SV St. Wolfgang/Rußbach Express kommt weiter nicht ins Rollen: Nur Unentschieden gegen SV Promot Roitham

Details Sonntag, 26. Mai 2024 09:53

Absolut ernüchternd verlief das vergangene Wochenende für den SV St. Wolfgang/Rußbach, als man beim Tabellenführer aus Mondsee eine echte Klatsche kassierte. Am heutigen 24. Spieltag der 1. Klasse Süd bot sich zu Hause gegen den SV Promot Roitham die Chance zur Trendumkehr und wieder voll zu punkten. Doch auch das Gästeteam trat mit sehr viel Bauchschmerzen die Reise an, denn man ist seit fünf Runden ohne Sieg. Schlussendlich wurden die Punkte am Wolfgangsee geteilt – 2:2 das Resultat.

Beide Teams treffen in erster Hälfte

Den besseren Start in diese Begegnung erwischten die Gäste, wobei man durch einen individuellen Fehler des Kontrahenten eingeladen wurde und in der 9. Minute jenes Geschenk dankend zum 0:1 Führungstreffer annahm. Nutznießer dieser Situation war Marcel Köck, welcher das Leder sehenswert im Kreuzeck unterbrachte. Die Hausherren, die ohnehin personell stark dezimiert auftraten, waren sichtlich beeindruckt von diesem frühen Nackenschlag und brauchten Zeit, um in das Spielgeschehen zu finden. In der 35. Minute fand man dann nach einer Standardsituation zurück in die Partie. Filip Lukic trug sich mit seinem Tor in die Statistik ein. Dies war für die Mannen aus dem Salzkammergut der Dosenöffner, denn in der Folge war das Match ausgeglichener und offener. Bis zur Pause sollen aber keine Tore auf beiden Seiten mehr fallen.

Heimteam gibt Sieg leichtsinnig aus der Hand

Die Truppe von Coach Adam kam mit einer großen Portion Elan, Aggressivität und Entschlossenheit aus der Kabine. Man war nun das bessere Team und zeigte zweifelsohne ein völlig konträres Gesicht zum ersten Spielabschnitt. Man ließ Ball und Gegner geschickt laufen und fand immer wieder das richtige Timing, um durch gezielte Tempoverschärfungen blitzschnell im letzten Drittel aufzutauchen. Die logische Konsequenz: das 2:1, welches in der 69. Minute auch durch Jan Vesely erzielt wurde. Der SV St.Wolfgang spielte in weiterer Folge weiterhin nach vorne und fand auch Chancen vor, um den Vorsprung auszubauen. Der Zwölftplatzierte im Ranking versuchte nun mit allen Mitteln, die ihnen zur Verfügung standen, sich dagegenzustemmen und einen weiteren Gegentreffer zu verhindern – mit Erfolg. In der 81. Minute zeigte man sich dann selbst offensiv nochmals gefährlich und hatte Grund zum Jubeln - doch auch diesmal mit tatkräftiger Mithilfe des Heimteams. Einem Bock in der Hintermannschaft geschuldet, kam der Ball zu Michael Kalcher, der mit seinem Treffer den Spielstand wieder egalisierte. In der Schlussphase fanden beide Teams noch Chancen auf einen Sieg vor, aber schlussendlich blieb es beim 2:2 Endstand.

Stimme zum Spiel:

Marian Adam (Trainer, SV St. Wolfgang/Rußbach):

„Heute haben wir leider nur einen Punkt geholt. Wir haben ein brutales Problem mit den verletzen Spielern. Am Beginn der zweiten Hälfte waren wir die überlegene Mannschaft. Wir schießen zu wenige Tore und bekommen sehr viele billige Gegentreffer. Ich hoffe, dass jeder Spieler topfit ist in der kommenden Saison.“

