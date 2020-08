Punkteteilung in Scharnstein

Details Montag, 17. August 2020 11:41

In der ersten Runde der 1. Klasse Süd traf der SV Wolf System Scharnstein vor heimischer Kulisse auf den FC Spitz Attnang. In der abgebrochenen Saison landete die Pfaffenwimmer-Elf als Siebenter genau in der Mitte der Tabelle, während die "Spitz-Kicker" auf Rang vier standen und von Ligaprimus Bad Goisern nur durch zwei Punkte getrennt waren. Nach einem 1:0-Auswärtserfolg im vergangenen Herbst führte der FCA in der Wolf System Arena erneut mit 1:0 und liebäugelte mit einem perfekten Saisonstart, letztendlich trotzten die Scharnsteiner dem Favoriten aber ein 1:1-Unentschieden ab.

Torloser erster Durchgang

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Schimpl bekamen die Zuschauer eine ereignisarme Anfangsphase zu sehen. Mit zunehmender Spieldauer übernahm die Gästeelf von Coach Adiz Cetin das Kommando, die Hausherren hingegen taten sish schwer. Die Attnanger tauchten ab und an gefährlich vor dem SV-Gehäuse auf und hatten in Minute 20 die Führung vor Augen, nach einem Getümmel rollte der Ball aber knapp am Tor vorbei. Bei der besten Möglichkeit der Hausherren verfehlte ein gefährlicher Distanzschuss von Florian Leitinger das Ziel. Bis zur Pause warteten die Zuschauer vergeblich auf einen Treffer, somit ging es torlos in die Kabinen.

Wögerer bringt Gäste in Front - Drack gleicht aus

Auch nach Wiederbeginn wollte der Ball den Weg ins Tor zunächtst nicht finden, nach einer Stunde war es dann aber so weit. Philip Wögerer war es, der nach einer Ecke mit dem Kopf zur Stelle war und die Cetin-Elf in Front brachte. Die Gäste kontrollierten fortan das Geschehen und machten sich nach dem Sieg im letzten Herbst mit einem erneuten "Dreier" vertraut, in Minute 73 hatten aber auch die heimischen Fans Grund zur Freude. Mit einem Heber aus spitzem Winkel überraschte Fabian Drack Gästegoalie Joachim Wallner und stellte auf 1:1. Nach dem Ausgleich erhöhten die Attnanger noch einmal die Schlagzahl und suchten die Entscheidung. Der FCA fand dazu auch die eine oder andere Chance vor, die beste davon konnte Alexander Oberperfler aber nicht nutzen. Somit blieb es beim 1:1, wurden zum Saisonauftakt die Punkte geteilt. Der SV Scharnstein ist am kommenden Samstag in Frankenmarkt zu Gast, tags darauf empfängt die Cetin-Elf die Juniors aus Stadl-Paura.





