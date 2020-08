Mit vereinten Kräften: Neue SPG Lambach/Edt feiert 3:1-Sieg [Video]

Details Montag, 17. August 2020 20:27

Als logische Folge guter und mehrjähriger Zusammenarbeit, vor allem im Nachwuchs, schlossen sich der SK Rot-Weiß Lambach und der FC Gartner Edt zur SPG Lambach/Edt zusammen. Entsprechend motiviert ging Jürgen Wiesingers neu zusammengewürfelte Truppe rund um Mittelfeld-Neuzugang Mariyan Dragnev in die erste Runde der laufenden Spielzeit der 1. Klasse Süd. Dort empfing man mit dem ASKÖ Ebensee einen ambitionierten Gegner der, auch nach der Pause, mittelfristig den Aufstieg in die Bezirksliga als Ziel ernannt hat.

Blitzstart auf beiden Seiten

Schon mit Anpfiff konnten die Hausherrn den Ball gefährlich auf das Tor der Ebenseer bringen, Raab verfehlt mit dem Kopf nur knapp. Im Gegenzug trafen die Gäste zum ersten Mal das Tor, jedoch nur dessen Stange. Nach dieser ersten Aufregung konnten beide Mannschaften das Spiel beruhigen. Der ASKÖ Ebensee wurde durch Flanken öfter beim gegnerischen Torwart vorstellig, die Chancenverteilung blieb allerdings insgesamt ausgeglichen. So wie der Pausenstand – 0:0.

Traum-Solo von Vuckovic, aber Schlussphase gehört der Heimmannschaft

Nur gut zehn Minuten nach Wiederanpfiff brachte Nenad Vuckovic die Gäste mit einem Alleingang durch drei Verteidiger in Führung. Lambach/Edt findet nach diesem sehenswerten Gegentor zwar wieder gut ins Spiel trifft das Tor aber nicht. Ebenso wenig die Ebenseer. Aus kürzester Distanz vergeben sie in der 73. Minute die beste Möglichkeit seit dem Führungstreffer. Direkt darauf die Hausherrn mit einer nicht minder hochwertigen Chance aber auch dieser Ball fand nicht den Weg in die Maschen. Das sollte sich aber nur wenig später ändern. Mit einem langen Ball überspielte der Fusions-Klub die gesamte Gästemannschaft, Jasmin Mehic schloss eiskalt ab, 1:1 - Ausgleich in der 75. Minute. Ein denkwürdiges Tor, ist es doch das erste seit Gründung der Spielgemeinschaft. Nun war es ein Match mit offenem Visier. “Es war eine schnelle und spannende Partie, das hätte so oder so ausgehen können” schildert Hermann Kendler, Funktionär des ASKÖ Ebensee, objektiv das darauffolgende Spielgeschehen. Ein Führungstreffer zeichnete sich eindeutig ab. Die Frage war nur für wen? Die Antwort lieferte der eingewechselte Berat Balli. In der 89. Minute brachte er die Heimmannschaft erstmals in Führung. Der entscheidende Lucky Punch, könnte man denken. Doch Balli hatte noch nicht genug. In der ersten Minute der Nachspielzeit erhöhte er per Kopf auf 3:1.

Tor SPG Lambach/Edt 89

Gelungener Einstand

Auf Seiten der Spielgemeinschaft war die Erleichterung über diesen tollen Start nach dem Umbruch natürlich groß. Zurecht, denn ein, besonders gegen Schluss, so spannendes Spiel mit einem Sieg vor eigenem Publikum zu beenden gibt Selbstvertrauen für die kommenden Partien. Aber auch Ebensee ging erhobenen Hauptes vom Platz. Mit einer guten Leistung können sie, zwar ohne Punkte, aber mit viel Zuversicht in die Saison starten.

Thomas Heidegger, Sportchef SPG Lambach/Edt:

"Nach einer derart langen Pause war kein hochklassiges Spiel zu erwarten. Das Match war jedoch überaus ausgeglichen, intensiv und bis zum Schluss spannend. Es spricht für die Mannschaft, dass sie die Partie gedreht hat. Aufgrund der ausgezeichneten physischen Verfassung konnten wir in der Schlussphase zusetzen, die Entscheidung erzwingen und einen letztendlich verdienten Sieg feiern".

Die Besten:

SPG Lambach/Edt: Stephan Zauner (IV) und Berat Balli (ST)

