Eberstalzell deklassiert Steyrermühl mit sieben Treffern

Details Montag, 24. August 2020 10:40

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich die ASKÖ Steyrermühl und die Union Eberstalzell mit dem Endstand von 0:7. Eberstalzell ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Steyrermühl einen klaren Erfolg.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Franz Michael Karlsberger brachte die ASKÖ Steyrermühl in der zwölften Minute ins Hintertreffen. Manuel Karlsberger machte in der 16. Minute das 0:2 der Union Eberstalzell perfekt. Für ruhige Verhältnisse sorgte Marcel Majer, als er das dritte Tor für den Gast besorgte (18.). Mit dem 0:4 von Thomas Pölz schien die Partie bereits in der 20. Minute mit der Union Eberstalzell einen sicheren Sieger zu haben. Noch vor der Halbzeit legte Franz Michael Karlsberger seinen zweiten Treffer nach (42.). In der ersten Hälfte lieferte Steyrermühl eine desaströse Leistung ab, sodass man auf einen erdrückenden Rückstand blickte, als der Schiedsrichter diese beendete.

Benedikt Brandstötter ließ den Vorsprung in der 69. Minute auf 0:6 anwachsen. Franz Michael Karlsberger stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff mit seinem dritten Treffer den Stand von 0:7 für die Union Eberstalzell her (87.). Schlussendlich setzte sich Eberstalzell mit sieben Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Der ASKÖ Steyrermühl teilt sich zwar die bisherigen null Punkte mit drei weiteren Mannschaften, hat mit 0:14 aber mit Abstand das schlechteste Torverhältnis.

Auch wenn die Aussagekraft der Tabelle noch begrenzt ist: Die Union Eberstalzell freut sich über einen Sprung im Klassement und steht nach dem Sieg aktuell auf Platz drei. Für Eberstalzell steht nun der erste Sieg in dieser Saison zu Buche, nachdem die Bilanz vorher ein Remis aufwies.

1. Klasse Süd: ASKÖ Steyrermühl – Union Eberstalzell, 0:7 (0:5)

12 0:1 Franz Michael Karlsberger

16 0:2 Manuel Karlsberger

18 0:3 Marcel Majer

20 0:4 Thomas Poelz

42 0:5 Franz Michael Karlsberger

69 0:6 Benedikt Brandstoetter

87 0:7 Franz Michael Karlsberger

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?