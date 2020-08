Last-Minute-Held Gani schlägt zu!

Details Montag, 24. August 2020 10:50

Der FC Spitz Attnang hat sich gegen die ATSV Stadl-Paura Juniors mit 2:1 durchgesetzt und sich damit den ersten Sieg in der neuen Saison gesichert. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Beide Mannschaften starteten vorsichtig in das Spiel. Zu Torchancen gelangte in der FC Attnang als Erster, Gästekeeper Armin Sarcevic kann einen frühen Rückstand aber verhindern. Nun werden auch die Juniors aus Stadl-Paura offensiv aktiv. Ganz zum Tor reicht es aber noch nicht, denn entweder ist Joachim Wallner oder ein Abwehrspieler in letzter Sekunde noch zur Stelle. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Danilo Duvnjak sein Team in der 24. Minute, als die Hintermannschaft von Attnang den Stürmer völlig alleine und unbedrängt abschließen lässt. Kurz davor haben beide Teams aus Kontern noch gute Möglichkeiten auf die Führung, die letztendlich den Juniors gelingt. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchten lediglich die Stadl-Paura Juniors, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm.

In der 68. Minute gibt es Elfmeter für die Heimischen. Alexander Oberperfler nimmt sich der Sache an und bringt den Ball im Netz des Gasts unter. In der Schlussphase wird es wieder heiß. Beide haben Gelegenheiten um die drei Punkte zu machen. Dank eines Treffers von Artan Gani in letzter Minute (89.) gelang es dem FC Attnang, die Führung einzufahren. Schließlich strich der FC Spitz Attnang die Optimalausbeute gegen die Stadl-Paura Jrs. ein.

Der FC Attnang macht mit diesem Sieg einen Satz in der Tabelle und steht zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun gemeinsam mit Zipf auf Rang fünf.

Die ATSV Stadl-Paura Juniors haben bisher keine Zähler auf dem Konto und stehen auf Rang zwölf.

1. Klasse Süd: FC Spitz Attnang – ATSV Stadl-Paura Juniors, 2:1 (0:1)

24 0:1 Danilo Duvnjak

68 1:1 Alexander Oberperfler

89 2:1 Artan Gani

