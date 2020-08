Union Eberstalzell bleibt gegen Altmünster trocken

Details Sonntag, 30. August 2020 19:00

In der Auswärtspartie gegen die Union Eberstalzell ging der FCA erfolglos mit 1:3 vom Platz. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Eberstalzell die Nase vorn.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

In der Anfangsphase schaffte es keines der beiden Teams, sich eine Chance zu erarbeiten. Es dauerte ein wenig, dann brachte Patrick Polic die Union Eberstalzell in der 17. Minute in Front. Es entwickelte sich ein schnelles Spiel mit hohem Niveau, Torszenen gab es aber eher wenig. Der Gastgeber führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Das 1:1 des FC Altmünster bejubelte Thomas Altmaninger (50.) mit seinem Treffer vom Elfmeterpunkt. Der Treffer zum 2:1 sicherte Eberstalzell nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Polic in diesem Spiel (67.). Franz Michael Karlsberger versenkte die Kugel zum 3:1 (75.) und machte damit alles klar. Als der Referee die Partie abpfiff, reklamierte die Union Eberstalzell schließlich einen 3:1-Heimsieg für sich.

Eberstalzell ist nach dem Sieg weiter Spitzenreiter, könnte aber noch von Bad Goisern überholt werden.

Wann bekommt der FCA die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen die Union Eberstalzell gerät man immer weiter in die Bredouille. In dieser Saison kassierte man nun schon drei Niederlagen.

1. Klasse Süd: Union Eberstalzell – FC Altmünster, 3:1 (1:0)

17 1:0 Patrick Polic

50 1:1 Thomas Altmaninger

67 2:1 Patrick Polic

75 3:1 Franz Michael Karlsberger

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?