Bad Goisern und Lambach/Edt trennen sich mit einem torreichen Unentschieden

Details Montag, 31. August 2020 14:50

Das Spiel vom Sonntag zwischen dem SV Kieninger-Bau Bad Goisern und der SPG RW Lambach/FC Gartner Edt endete mit einem 3:3-Remis. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung.

Kurz nach Spielbeginn schockte Jesse Engleitner die SPG Lambach/Edt und traf für den SV Bad Goisern im Doppelpack (2./8.). Lambach/Edt markierte das 2:1 in der elften Minute, nachdem Nihad Hrvacic eine Hereingabe von rechts eiskalt verwertete. Der Gast brachte das Netz in der 22. Minute für den Ausgleich zum Zappeln: Den Kopfball von Norbert König Felleitner wusste Florian Bruckenberger noch zu parieren, beim Nachschuss von selbigen hat der Keeper aber das Nachsehen. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Bad Goisern gelingt der späte Ausgleich

Dass die SPG RW Lambach/FC Gartner Edt in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Dominik Raab, der in der 74. Minute nach einer tollen Vorarbeit vom eingewechselten Fabian Neumitka zur Stelle war. Für den Gleichstand, der kurz vor dem Ende zustande kam, zeichnete Michael Leimer mit seinem Treffer aus der 85. Minute verantwortlich. Der SV-Offensivman nutzte einen fatalen Fehler der Gästeabwehr eiskalt aus. Letztlich trennten sich Bad Goisern und die SPG Lambach/Edt remis.

Der SV Kieninger-Bau Bad Goisern rangiert mit sieben Zählern auf dem zweiten Platz des Tableaus.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel Lambach/Edt in der Tabelle auf Platz neun.

1. Klasse Süd: SV Kieninger-Bau Bad Goisern – SPG RW Lambach/FC Gartner Edt, 3:3 (2:2)

2 1:0 Jesse Engleitner

8 2:0 Jesse Engleitner

11 2:1 Nihad Hrvacic

22 2:2 Norbert Koenig Felleitner

74 2:3 Dominik Raab

85 3:3 Michael Leimer

