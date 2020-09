ASKÖ Ebensee feiert Erfolg bei Zipf

Details Montag, 14. September 2020 23:15

Die ASKÖ Ebensee kam gegen den ATSV Zipf zu einem klaren 4:0-Erfolg. Mit dem vier Toren Unterschied ließen die Gäste keine großen Zweifel aufkommen und bewegen sich in der Tabelle weiter am Kontrahenten aus Zipf vorbei.

Slavko Pavlovic trug sich in der 14. Spielminute in die Torschützenliste ein und brachte seine Jungs damit in Front. Für Zipf boten sich Chancen auf den Ausgleich, nutzen konnte man aber keine. Sasa Krstic beförderte das Leder stattdessen zum 0:2 der ASKÖ Ebensee über die Linie (30.). Krstic ließ sich beim Strafstoß nicht zwei Mal bitten und verwandelte eiskalt. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Ebensee macht den Deckel drauf

Gut zehn Minuten nach dem Seitenwechsel erhöhte Dominik Leitner auf 0:3. Zipf hatte sich aber noch nicht aufgegeben und spielte weiter nach vorne. Egal was man versuchte, ein Tor wollte nicht gelingen. So geschah bis zur Schlussphase kein Tor mehr. Dann nutzte Leitner aber seine Möglichkeit und machte den Doppelpack perfekt. Obwohl Zipf kämpfte, wollte es gegen den ASKÖ nicht hinhauen, weshalb man sich mit 0:4 geschlagen geben musste.

Trotz der fünf Punkte die man bisher sammeln konnte, steht der ATSV nur mehr auf dem zehnten Tabellenplatz.

Der ASKÖ konnte mit diesem Sieg zwei Plätze gut machen und findet sich nun vor Zipf auf dem neunten Platz wieder.

1. Klasse Süd: ATSV Zipf – ASKÖ Ebensee, 0:4 (0:2)

14 0:1 Slavko Pavlovic

30 0:2 Sasa Krstic

58 0:3 Dominik Leitner

90 0:4 Dominik Leitner

