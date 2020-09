Attnang mit Arbeitssieg in Steyrermühl

Details Montag, 28. September 2020 12:15

Im Spiel der ASKÖ Steyrermühl gegen den FC Spitz Attnang gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 2:3 zugunsten des Gasts. Steyrermühl war als Außenseiter in das Spiel gegangen – bereitete dem Gast aber große Probleme.

Jan Leon Slaby brachte den FC Attnang nach einer tollen Kombination in der fünften Minute in Front. Mit Fortdauer verlor die Partie aber an Fahrt, da es zu vielen kleinen Unterbrechungen kam. Der Gast hatte dabei aber noch die besseren Chancen, verpasste es aber die Führung auszubauen. Zur Pause war der FC Spitz Attnang im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

Es bleibt offen

Attnang setzte im zweiten Durchgang weiter nach. Alexander Oberperfler versenkte die Kugel zum 0:2 (56.). Mujo Ramakic schlug doppelt zu und glich damit für die ASKÖ Steyrermühl aus (57./63.). Mit dem 2:3 sicherte Oberperfler dem FC Attnang nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (73.). Am Ende hieß es für den FC Spitz Attnang: drei Punkte auf des Gegners Platz durch einen Auswärtserfolg bei Steyrermühl.

32 Gegentreffer hat die ASKÖ Steyrermühl mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der 1. Klasse Süd. Wann findet das Heimteam die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen den FC Attnang setzte es eine neuerliche Pleite, womit Steyrermühl sich nicht vom letzten Platz lösen kann.

Nach sieben absolvierten Spielen stockte der FC Attnang sein Punktekonto bereits auf 14 Zähler auf und hält damit einen starken zweiten Platz. Der FC Spitz Attnang weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von vier Erfolgen, zwei Punkteteilungen und einer Niederlage vor.

1. Klasse Süd: ASKÖ Steyrermühl – FC Spitz Attnang, 2:3 (0:1)

5 Jan Leon Slaby 0:1

56 Alexander Oberperfler 0:2

57 Mujo Ramakic 1:2

63 Mujo Ramakic 2:2

73 Alexander Oberperfler 2:3