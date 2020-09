Eberstall's Polic wird gegen ASKÖ Ebensee zum Matchwinner

Details Montag, 28. September 2020 12:15

Die Union Eberstalzell verbuchte einen 2:1-Arbeitssieg gegen die ASKÖ Ebensee. Luft nach oben hatte Eberstalzell dabei jedoch schon noch.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Dominik Leitner sein Team in der zweiten Minute, als der den Gast überraschend in Führung brachte. Patrick Polic nutzte einen schweren Fehler in der Abwehr der Gäste aus und beförderte das Leder zum 1:1 der Union Eberstalzell in die Maschen (29.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Polic zum Zweiten

Die Partie war nach dem Seitenwechsel über weite Teile sehr ausgeglichen. Es wurde klar, das ein Tor über Sieg und Niederlage bestimmen würde. Mit dem 2:1 sicherte Polic Eberstalzell nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (70.). Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 2:1 zugunsten des Gastgebers.

Die Union Eberstalzell beißt sich in der Aufstiegszone fest. Erfolgsgarant von Eberstalzell ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 23 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Eberstalzell ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile fünf Siege und zwei Unentschieden zu Buche.

Bei der ASKÖ Ebensee präsentierte sich die Abwehr angesichts 15 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (15). Trotz der Niederlage belegt die ASKÖ Ebensee weiterhin den zehnten Tabellenplatz. Die Lage der ASKÖ Ebensee bleibt angespannt. Gegen Eberstalzell musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

1. Klasse Süd: Union Eberstalzell – ASKÖ Ebensee, 2:1 (1:1)

2 Dominik Leitner 0:1

29 Patrick Polic 1:1

70 Patrick Polic 2:1