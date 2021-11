FÜNFZEHN zu Null - Eberstalzell liefert heimischen Fans Torparade im letzten Heimspiel!

Details Montag, 01. November 2021 18:56

Die ATSV Stadl-Paura 1b präsentierte sich gegen Eberstalzell in einer desaströsen Verfassung und verloren mit 0:15. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. 200 Zuschauer sahen ein Torfestival der Extraklasse, welches wohl bereits in der Pause beim Stand von 7:0 entschieden war.

Eberstallzeller Torfestival im Autobahnstadion

Gleich zu Spielbeginn traf die Union Eberstalzell zur frühen Führung (3.), Patrick Michetschläger war zur Stelle und besorgte die frühe Führung. Bereits in der zwölften Minute erhöhte Tobias Breitwimmer den Vorsprung des Heimteams. Für ruhige Verhältnisse sorgte die Union Eberstalzell, als man das 3:0 besorgte (14.), diesmal trug sich Benedikt Brandstötter in die Torschützenliste ein. Die Stadl-Paura 1b wurden deutlich abgehängt, als Eberstalzell durch Thomas Pölz auf 4:0 erhöhte (21.). Der fünfte und siebte Streich der Union Eberstalzell war Marcel Majer vorbehalten (33.). Inzwischen hatte Patrick Michetschläger mit seinem zweiten Tagestreffer den Stand auf 6:0 gestellt. In der ersten Hälfte wurden die ATSV Stadl-Paura 1b nach Strich und Faden auseinandergenommen, was zur Pause in einen desolaten Rückstand mündete. Auch in Durchgang zwei ging das Eberstallzeller-Offensivspektakel weiter. In der 48. Minute legte Patrick Polic zum 8:0 zugunsten von Eberstalzell nach. Fabian Aigner schraubte das Ergebnis in der 55. Minute mit dem 9:0 für die Union Eberstalzell in die Höhe. In den folgenden Minuten schnürten gleich zwei Akteure ihre Hattricks: zuerst durfte Marcel Majer (62.), und kurz darauf versenkte Michetschläger die Kugel zum dritten Mal im Gästetor (66.). Für das folgende 12:0 sorgte Fabian Aigner, der ebenso seinen zweiten Tagestreffer beisteuerte. Erneut traf Brandstötter und stellte den Spielstand damit auf 13:0 (80.). Mit dem Tor zum 14:0 steuerte Polic ebenso seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (82.). Der letzte Tagestreffer war Patrick Michetschläger vorbehalten, der zum vierten Mal an diesem Tag ins Schwarze traf und den 15:0-Endstand perfekt machte. Schließlich war das Schützenfest für die Union Eberstalzell beendet und die Stadl-Paura 1b gnadenlos vorgeführt.

Eberstalzell stabilisierte mit den drei Punkten die gute Ausgangsposition im Aufstiegsrennen. Erfolgsgarant der Union Eberstalzell ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 39 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Eberstalzell sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf sieben summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und zwei Niederlagen dazu. In den letzten fünf Begegnungen holte die Union Eberstalzell insgesamt nur sieben Zähler.

Die ATSV Stadl-Paura 1b belegen mit sechs Punkten den letzten Tabellenrang. Vollstreckerqualitäten demonstrierten die Stadl-Paura 1b bislang noch nicht. Der Angriff der Gäste ist mit acht Treffern der erfolgloseste der 1. Klasse Süd. Die Misere der ATSV Stadl-Paura 1b hält an. Insgesamt kassierten die Stadl-Paura 1b nun schon vier Niederlagen am Stück.

Die Defensivleistung der ATSV Stadl-Paura 1b lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen Eberstalzell offenbarten die Stadl-Paura 1b eklatante Mängel und stellten somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Die Union Eberstalzell wird am kommenden Samstag von der ASKÖ Ebensee empfangen. Die ATSV Stadl-Paura 1b verabschieden sich dann erst einmal in die Winterpause und empfangen das nächste Mal am 20.03.2022 den ATSV Rüstorf.

1. Klasse Süd: Union Eberstalzell – ATSV Stadl-Paura 1b, 15:0 (7:0)

3 Patrick Michetschläger 1:0

12 Tobias Breitwimmer 2:0

14 Benedikt Brandstötter 3:0

21 Thomas Pölz 4:0

33 Marcel Majer 5:0

37 Patrick Michetschläger 6:0

42 Marcel Majer 7:0

48 Patrick Polic 8:0

55 Fabian Aigner 9:0

62 Marcel Majer 10:0

66 Patrick Michetschläger 11:0

75 Fabian Aigner 12:0

80 Benedikt Brandstötter 13:0

82 Patrick Polic 14:0

85 Patrick Michetschläger 15:0

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!