Altmünster sendet zu zehnt kräftiges Lebenszeichen: 1:0-Erfolg in Scharnstein!

Details Montag, 21. März 2022 22:38

Der FC Altmünster errang am Sonntag einen 1:0-Sieg über den SV Scharnstein. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich dem FC Altmünster beugen mussten. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das Scharnstein letztendlich mit 4:3 für sich entschieden hatte.

Märzendorfer wird früh zum Goldtorschützen

120 Zuschauer verfolgten das 1:0 des Gasts in der neunten Minute. Martin Märzendorfer nutzte einen fatalen Fehler der Scharnsteiner Hintermannschaft und ließ die Gästefans jubeln. Bis zur Pause blieb der Stand trotz vereinzelter Chancen auf beiden Seiten unverändert. In Durchgang zwei kamen die Gastgeber deutlich besser ins Spiel, konnten ihr Überlegenheit aber im vorderen Drittel nicht ausspielen. Trotz zweier Ausschlüsse - zuerst flog Manuel Märzendorfer mit gelb-rot vom Platz (56.) und später auch noch Torschütze Martin Märzendorfer (76.) - konnten die favorisierten und an diesem Tag spielerisch deutlich stärkeren Scharnsteiner das Spielgerät nicht im Tor unterbringen. Der FC Altmünster brachte am Ende einen knappen Dreier unter Dach und Fach.

Der SV Wolf System Scharnstein belegt mit 21 Punkten den vierten Tabellenplatz. Sieben Siege und sechs Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des Gastgebers.

Der FCA muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der FC Altmünster im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zehnten Tabellenplatz. Mit erst 19 erzielten Toren hat der FCA im Angriff Nachholbedarf. Vier Siege, ein Remis und sieben Niederlagen hat der FC Altmünster derzeit auf dem Konto. Nach vier sieglosen Spielen ist der FCA wieder in der Erfolgsspur.

Am nächsten Sonntag reist der SV Scharnstein zur ASKÖ Ebensee, zeitgleich empfängt der FC Altmünster die ASKÖ Raiffeisen Gosau.

1. Klasse Süd: SV Wolf System Scharnstein – FC Altmünster, 0:1 (0:1)

9 Martin Märzendorfer 0:1