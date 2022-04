ATSV Rüstorf feiert gegen neun Bad Goiserer 5:0-Kantersieg

Details Montag, 11. April 2022 10:38

In der 17. Runde der 1. Klasse Süd empfing der SV Kieninger Bau Bad Goisern den ATSV Rüstorf zu einem "Sechs-Punkte-Spiel" im Abstiegskampf, demzufolge wollten beide Mannschaften in der Tabelle voll anschreiben. Dieses Vorhaben konnte aber nur die Gästeelf von Neo-Trainer Edvin Durgutovic realisieren, die mit einem souveränen 5:0-Erfolg den ersten Auswärtssieg seit 31. Oktober 2020 feierte - Gegner damals wie am Samstag die Kicker aus Bad Goisern. Das Team von Coach Manuel Stadler hingegen musste nicht nur die dritte Niederlage in Folge einstecken, sondern verlor zudem auch zwei Spieler durch Platzverweise.

Hamader bringt Gäste in Front

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Haselbruner war beiden Mannschaften die Wichtigkeit dieser richtungweisenden Partie deutlich anzumerken. Hüben wie drüben wurde vorsichtig und nervös agiert, stand zunächst Abtasten auf dem Programm. Nach 20 Minuten nahm das Match dann aber Fahrt auf. David Hamader war es, der sich auf der linken Seite durchsetzte, trocken abschloss und die Gäste in Front brachte. Wenig später hatten dier heimischen Fans den Torschrei schon auf den Lippen, ATSV-Schlussmann Manuel Kronberger verhinderte jedoch mit eine Glanzparade den Ausgleich. Fortan erarbeitete sich die Durgutovic-Elf spielerische Vorteile, eine Top-Chance konnte Tobias Rensch aber nicht nutzen. Somit ging es mit einer knappen Rüstorfer Führung in die Pause.

Zwei Platzverweise, drei Elfmeter und vier Rüstorfer Tore in Halbzeit zwei

Nach Wiederbeginn hatte der ATSV mehr vom Spiel, ehe es nach rund einer Stunde turbulent wurde. Zunächst stellte Nedin Music mit einem satten Schuss auf 0:2. Wenige Minuten später zog Mladen Malbasic ab, seinen Schuss konnte Marcell Serdar nur mit der Hand abwehren. Dem Referee blieb keine andere Möglichkeit, als auf den Punkt zu zeigen und den Bad Goiserer mit Rot vom Platz zu stellen. Sebastian Spiesberger verwandelte den fälligen Elfmeter zur Vorentscheidung. Fünf Minuten später holte der bereits verwarnte Fabian Gschwandtner im Strafraum Spiesberger von den Beinen, sah für dieses Vergehen erneut Gelb und somit die Ampelkarte. Dieses Mal behielt Music die Nerven und verwertete den zweiten Strafstoß. Gegen neun verbliebene Bad Goiserer durfte der ATSV noch eimnal jubeln, als Hamader mit einem trockenen Schuss auf 0:5 stellte. In der Schlussminute zeigte der Unparteiische im Bad Goiserer Strafraum zum dritten Mal auf den Punkt, der eingewechselte Yousef Alnabhan fand jedoch in SV-Keeper Christoph Unterberger seinen Meister.

Johannes Kronberger, Obmann ATSV Rüstorf:

"Es war ein ebenso verdienter wie wichtiger Sieg, durch die beiden Platzverweise hat es uns der Gegner aber etwas einfacher gemacht. Durch diesen Erfolg haben wir Anschluss ans untere Mittelfeld der Tabelle gefunden, sollten in den beiden nächsten Spielen, in Zipf und gegen SV Ebensee, aber unser Punktekonto aufstocken".