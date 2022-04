FC Altmünster feiert gegen zehn Stadlinger dritten Rückrundensieg

Details Sonntag, 17. April 2022 12:59

In der 18. Runde der 1. Klasse Süd kam es zum Duell zwischen dem ATSV Stadl-Paura 1b und dem FC Altmünster. Im Aufeinandertreffen zwischen dem Schlusslicht und dem Tabellenneunten ging es für beide Teams um wichtige Punkte. Sechs Tage nach einer 0:9-Klatsche in Frankenmarkt zeigten sich die Stadlinger etwas verbessert, das nach einem Platzverweis dezimierte zweite Team des Regionalligisten musste sich aber mit 1:4 geschlagen geben und hängt nach der bereits zwölften Saisonniederlage am Ende der Tabelle fest. Der FCA hingegen bestätigte unter Neo-Trainer Gerald Prielinger seinen Aufwärtstrend und fuhr mit dem dritten Rückrundensieg drei wichtige Punkte ein.

15-Jähriger bringt FCA in Front - Hausherren nur noch zu zehnt

Die Gäste fanden gut ins Spiel und wurden ihrer Favoritenrolle im Maximilian-Pagl-Stadion von Beginn an gerecht. Die Prielinger-Elf bestimmte das Geschehen, die ersten beiden Einschussgelegenheiten konnte der FCA aber nicht verwerten. Nach knapp 20 Minuten war es dann aber so weit, als Isaak Ortner einen Corner von Christos Oberbauer einnickte. Nach einer halben Stunde wurde Florian Schusterbauer im Stadlinger Strafraum zu Fall gebracht - Thomas Altmaninger verwandelte den fälligen Elfmeter zum 0:2. Keine zehn Minuten später waren die Hausherren nur noch zu zehnt, als Tolga Demir nach einem groben Foul mit Rot vom Platz flog. Die numerische Überzahl wusste die Prielinger-Elf kurz vor der Pause zu nutzen. Nach einem weiten Pass war es abermals der 15-jährige Ortner, der nach einem weiten Pass vor dem ATSV-Kasten die Ruhe bewahrte und den 0:3-Halbzeitstand besiegelte.

Mäßiger zweiter Durchgang

Das Match war nach 45 Minuten entschieden, weshalb die Zuschauer nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Kaiser ein Spiel auf überaus mäßigem Niveau serviert bekamen. Die Gäste hatten das Geschehen zumeist unter Kontrolle und den Nachzügler im Griff, der FCA tat in den zweiten 45 Minuten aber nur das Nötigste. Kurz nachdem Ortner aufgrund eines Bändereinrisses im Sprunggelenk den Platz verlassen musste und in den kommenden Wochen unfreiwillig pausieren muss, durften sich die Stadlinger über den Ehrentreffer freuen, als der quirlige Siyoon Lee nach einer Flanke mit dem Kopf zur Stelle war. Mehr ließen die Altmünsterer aber nicht zu, im Gegenteil. In der Nachspielzeit stachen zwei Joker - bei seinem Debüt in der Kampfmannschaft brachte Paul Kruppa den Ball zur Mitte, Nikolaus Fraueneder, der aufgrund von Personalsorgen nach rund zwei Jahren ein Comeback feierte, fabrizierte eine "Kerze", das Leder fiel jedoch hinter ATSV-Schlussmann Toprak Celek zum 1:4-Endstand in die Maschen.

Nikolaus Fraueneder, Sportlicher Leiter FC Altmünster:

"Wir konnten den angestrebten Pflichtsieg einfahren und die gute Rückrundenbilanz weiter verbessern. Auch wenn wir im Frühjahr bislang gut unterwegs sind, liegen die Mannschaften in der Tabelle eng beisammen, weshalb jeder Punkt zählt. Deshalb werden wir am Ostermontag, im Nachholspiel in Lambach, versuchen, das Punktekonto aufzustocken".