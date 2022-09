Eberstallzell vs. Rüstorf: Karlsberger macht Last-Minute-Remis perfekt

Details Montag, 19. September 2022 17:45

Im Spiel des ATSV Rüstorf gegen die Union Eberstalzell gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis.

Wilder Schlagabtausch

Gleich zu Spielbeginn traf Eberstalzell zur frühen Führung (1.), Benedikt Brandstötter versenkte die Kugel aus etwa 25 Metern in den Maschen. In Minute 35 erzielte Rüstorf den Ausgleich - Mihaly Szücs trug sich in die Torschützenliste ein. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Ähnlich wie zu Spielbeginn, erwischten die Gäste erneut einen Traumstart. Die Union Nexus Eberstalzell witterte ihre Chance und schoss den Ball zum 2:1 ein (46.), erneut war es Brandstötter, der die Führung erzielte. David Hamader war es, der in der 53. Minute das Spielgerät im Tor der Gäste unterbrachte und erneut auf Gleichstand stellte. In der 67. Minute bejubelte der ATSV Rüstorf das 3:2 und Szücs seinen Doppelpack. Als einige Zuschauer bereits das Heimteam als Sieger der Begegnung sahen, schlug der Moment von Manuel Karlsberger, der zum Ausgleich traf (89.). Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Rüstorf und die Union Eberstalzell spielten unentschieden.

Zahlen und Fakten

Beim ATSV Rüstorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 14 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (14).

19 Tore – mehr Treffer als Eberstalzell erzielte kein anderes Team der 1. Klasse Süd.

Beide Mannschaften haben neun Punkte. Somit trennt nur das Torverhältnis, sodass Rüstorf mit einer Bilanz von 14:14 auf dem fünften Tabellenplatz steht – knapp vor der Union Nexus Eberstalzell (19:10 Tore). Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein. Die Remis-Könige bleiben ihrer Linie treu. Die Union Eberstalzell teilte sich mit diesem Ergebnis jetzt sogar dreimal in Folge die Punkte.

Der ATSV Rüstorf wird am kommenden Samstag vom SV Kieninger-Bau Bad Goisern empfangen. Eberstalzell tritt am Sonntag beim SV Wolf System Scharnstein an.

1. Klasse Süd: ATSV Rüstorf – Union Nexus Eberstalzell, 3:3 (1:1)

89 Manuel Karlsberger 3:3

67 Mihaly Szuecs 3:2

53 David Hamader 2:2

46 Benedikt Brandstoetter 1:2

35 Mihaly Szuecs 1:1

1 Benedikt Brandstoetter 0:1