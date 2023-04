SPG Lambach/Edt bezwingt FC Steinerkirchen

Details Sonntag, 23. April 2023 22:23

Die SPG RW Lambach/FC Gartner Edt erreichte einen 3:1-Erfolg beim FC Union Steinerkirchen. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich der SPG Lambach/Edt beugen mussten. Im Hinspiel hatte es keinen Sieger gegeben. Die Mannschaften hatten sich mit einem 2:2 voneinander getrennt.

Lambacher Kraftakt macht sich bezahlt

Lambach/Edt geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Thomas Gasperlmair das schnelle 1:0 für den FC Steinerkirchen erzielte. Atschiko Nadiradze witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für die SPG RW Lambach/FC Gartner Edt ein (27.). Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Dass die SPG Lambach/Edt in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Daniel Sibalin, der in der 72. Minute zur Stelle war. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Florian Fellner, der das 3:1 aus Sicht der Gäste perfekt machte (90.). In der Schlussminute stellte der Schiedsrichter noch Daniel Mittermair von Steinerkirchen mit Gelb-Rot vom Platz. Am Ende behielt Lambach/Edt gegen den Gastgeber die Oberhand.

Zahlen und Fakten

Mit 25 Zählern aus 17 Spielen steht der FC Union Steinerkirchen momentan im Mittelfeld der Tabelle. Der FC Steinerkirchen verbuchte insgesamt sieben Siege, vier Remis und sechs Niederlagen.

Bei der SPG RW Lambach/FC Gartner Edt präsentierte sich die Abwehr angesichts 45 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (42). Die SPG Lambach/Edt bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem zehnten Platz. Lambach/Edt bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, vier Unentschieden und neun Pleiten.

Am kommenden Sonntag trifft Steinerkirchen auf den ATSV Zipf, die SPG RW Lambach/FC Gartner Edt spielt tags zuvor gegen die Union Mondsee Juniors.

1. Klasse Süd: FC Union Steinerkirchen – SPG RW Lambach/FC Gartner Edt, 1:3 (1:1)

90 Florian Fellner 1:3

72 Daniel Sibalin 1:2

27 Atschiko Nadiradze 1:1

10 Thomas Gasperlmair 1:0

