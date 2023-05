Befreiungsschlag: TSV Frankenmarkt schießt sich gegen Altmünster den Frust von der Seele

Details Samstag, 27. Mai 2023 12:12

Der TSV Sparkasse Frankenmarkt führte den FC Altmünster nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 vor. Frankenmarkt ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den Altmünster einen klaren Erfolg. Im Hinspiel war der FC Altmünster bei der deutlichen 0:6-Pleite bereits unter die Räder gekommen.

Drei Ausschlüsse: Altmünster bricht zusammen

Thomas Lassl trug sich per Elfmeter in der 19. Spielminute in die Torschützenliste ein. Stefan Oberndorfer beförderte wenige Minuten später das Leder zum 2:0 des TSV Sparkasse Frankenmarkt über die Linie (25.). Die Heimmannschaft baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus: 3:0 für Frankenmarkt durch ein Eigentor von Manuel Märzendorfer in der 29. Minute. Der FC Altmünster rettete sich mit einem deutlichen Rückstand in die Halbzeitpause. In der 62. Minute legte Dieter Schernthaner zum 4:0 zugunsten des TSV Sparkasse Frankenmarkt nach. Danach brachen endgültig alle Dämme und die Gäste kassierten gleich drei Platzverweise binnen neun Minuten. Erst verabschiedete sich Unglücksrabe Märzendorfer, ehe durch den Platzverweis von Vilmos Toth Altmünster in der 73. Minute in doppelte Unterzahl geriet. Die Lage war zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits so hoffnungslos, dass dies kaum einen Unterschied machte. Dann sah auch noch Florian Schusterbauer in der 74. Minute die Gelb-Rote Karte: Die Partie schien für den Gast gelaufen. Lassl vollendete zum fünften Tagestreffer in der 87. Spielminute. Der Referee pfiff schließlich das Spiel ab, in dem Frankenmarkt bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Zahlen und Fakten

Nach dem errungenen Dreier hat der TSV Sparkasse Frankenmarkt Position drei der 1. Klasse Süd inne. Die Angriffsreihe von Frankenmarkt lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 59 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. In den letzten fünf Partien ließ der TSV Sparkasse Frankenmarkt zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich drei.

Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und der FC Altmünster rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. Wo beim Altmünster der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 28 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Nun musste sich der FC Altmünster schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte der Altmünster die dritte Pleite am Stück.

Nächster Prüfstein für Frankenmarkt ist auf gegnerischer Anlage die ASKÖ Raiffeisen Gosau (Sonntag, 17:00 Uhr). Tags zuvor misst sich der FC Altmünster mit dem ATSV Rüstorf.

1. Klasse Süd: TSV Sparkasse Frankenmarkt – FC Altmünster, 5:0 (3:0)

87 Thomas Lassl 5:0

62 Dieter Schernthaner 4:0

29 Eigentor durch Manuel Märzendorfer 3:0

25 Stefan Oberndorfer 2:0

19 Thomas Lassl 1:0

