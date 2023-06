Curic lässt es richtig krachen: SV St. Wolfgang triumphiert gegen ASKÖ Ebensee

Details Sonntag, 04. Juni 2023 23:46

Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto des SV St. Wolfgang. Die Gäste setzten sich mit einem 3:1 gegen die ASKÖ Ebensee durch. Das Hinspiel zwischen den beiden Teams hätte abwechslungsreicher kaum sein können. Am Ende hatten sich St. Wolfgang und die ASKÖ Ebensee mit 3:3 voneinander getrennt.

Curic schießt Ebensee im Alleingang ab

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der SV St. Wolfgang/Rußbach bereits in Front. Josip Curic markierte in der zweiten Minute die Führung. Stefan Sibinovic versenkte den Ball in der zwölften Minute im Netz des SV St. Wolfgang. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. Curic brachte die ASKÖ Ebensee per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 64. aus dem Spiel und 89. Minute per Freistoß vollstreckte. Mit Ablauf der Spielzeit schlug St. Wolfgang die Gastgeber 3:1.

Zahlen und Fakten

Die ASKÖ Ebensee muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Saisonultimo bekleidet die ASKÖ Ebensee den achten Rang des Klassements.

Der SV St. Wolfgang/Rußbach machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem sechsten Platz.

Die ASKÖ Ebensee tritt kommenden Sonntag, um 17:00 Uhr, beim SV Wolf System Scharnstein an. Bereits drei Tage vorher reist der SV St. Wolfgang zum ATSV Zipf. Anpfiff ist ebenfalls um 17:00 Uhr.

1. Klasse Süd: ASKÖ Ebensee – SV St. Wolfgang/Rußbach, 1:3 (1:1)

89 Josip Curic 1:3

64 Josip Curic 1:2

12 Stefan Sibinovic 1:1

2 Josip Curic 0:1

