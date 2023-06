Union Eberstalzell durfte sich nach 4:0-Sieg zum Ausstand erhobenen Hauptes die Meistermedaille umhängen

Details Montag, 12. Juni 2023 12:29

In der 26. Runde der 1. Klasse Süd kam es unter anderem zur Begegnung zwischen der Union Eberstalzell und dem FC Altmünster. Während die Gastgeber bereits vor der Begegnung als Meister feststanden, fanden sich die Gäste am exakt anderen Ende der Tabelle wieder, der FC Altmünster wird damit in der kommenden Saison zwei Spielklassen unter den Eberstalzellern spielen. Für beide Teams ging es letztlich darum, sich erhobenen Hauptes in die Sommerpause zu verabschieden. Gelungen ist dies am Ende den Heimischen, die – so viel sei vorweggenommen – nichts anbrennen ließen.

Altmünster hielt zu Beginn gut dagegen

In der Anfangsviertelstunden sahen die Zuschauer, die sich am Eberstalzeller Sportplatz zur Meisterfeier eingefunden hatten, ein relativ ausgeglichenes Spiel, mit dem 1:0 nach etwa 15 Minuten gelang es den Hausherren jedoch, die Angelegenheit in die aus ihrer Sicht gewünschten Bahnen zu lenken. Nach einem schön über die linke Seite vorgetragenen Angriff, der auch einen Doppelpass beinhaltete, war es Patrick Michetschläger, der vollstreckte.

Damit schien der Bann gebrochen zu sein. Nur drei Minuten später spielte Fabian Aigner einen Lochpass auf Franz Michael Karlsberger, der allein auf Altmünsters Goalie zulief, um diesem letztlich keine Chance zu lassen und auf 2:0 zu erhöhen. Die Gäste bekamen auch in der Folge schlichtweg keine Luft zum Atmen. Nur vier Minuten nach dem zweiten fiel schon das dritte Tor. Nach einem Eckball von Michetschläger schaltete in der Mitte Tobias Breitwimmer am schnellsten, und es stand 3:0. Mit dem Pausenpfiff sollte sogar noch das vierte Tor an diesem Nachmittag fallen. Nach einer schönen Kombination mit Benedikt Brandstötter vollendete Franz Michael Karlsberger zum 4:0.

Eberstalzell ohne Schwierigkeiten zu deutlichem Heimerfolg

Nach der Pause machte Eberstalzell vorerst in derselben Tonart weiter. Nur wenige Minuten nach Wiederbeginn erhielten die Gastgeber einen Foul-Elfmeter zugesprochen, den Patrick Jaklin jedoch nicht im Tor unterbringen konnte. Im Anschluss wechselten die Hausherren breit durch, auch viele junge Spieler wurden eingesetzt. Man blieb dennoch leicht überlegen, wenngleich die Luft nun spürbar draußen war. So blieb es am Ende beim 4:0 für den Meister über den Tabellenletzten.

Christian Breitwimmer, Sektionsleiter Union Eberstalzell:

„In den ersten zehn Minuten war das Spiel noch ausgeglichen, aber nach unserem 1:0 wurde es dann relativ deutlich. Nach der Pause haben wir noch einen Elfmeter verschossen, dann haben wir durchgewechselt. Wir waren dann noch feldüberlegen und hatten Chancen, in den letzten 20 Minuten war dann aber die Luft draußen, und es hat jeder auf die Medaillenübergabe gewartet. Wir haben dennoch über 70 Minuten Vollgas gegeben, der Sieg hätte höher ausfallen müssen, aber es hat für uns gepasst, dass wir das Spiel gewonnen haben und damit zuhause ungeschlagen geblieben sind.“

