SV Scharnstein fixiert nach grundsolider Saison Platz sieben

Details Montag, 12. Juni 2023 18:45

Die ASKÖ Ebensee verlor das letzte Saisonspiel deutlich mit 0:4 gegen den SV Wolf System Scharnstein. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SV Wolf System Scharnstein heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Im Hinspiel war dem SV Scharnstein in einem Match auf Augenhöhe ein 2:1-Sieg geglückt.

Leitinger bringt Hausherren auf die Siegerstraße

Ein Doppelpack brachte die Heimmannschaft in eine komfortable Position: Florian Leitinger war gleich zweimal zur Stelle (18./23.). Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Fevzi Yildirim brachte Scharnstein nach einem Eckball per Kopf in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (60.). Die ASKÖ Ebensee wurde deutlich abgehängt, als der SV Scharnstein durch Tobias Götzendorfer auf 4:0 erhöhte (68.). Letztlich kam Scharnstein gegen die ASKÖ Ebensee zu einem verdienten 4:0-Sieg.

Zahlen und Fakten

Der SV Wolf System Scharnstein steht zum Abschluss der Saison auf dem siebten Tabellenplatz. Ein Vorbeikommen an der Hintermannschaft des SV Scharnstein gab es in diesem Fußballjahr nur selten: Lediglich 37 Gegentreffer nahm Scharnstein hin. Was für den SV Wolf System Scharnstein bleibt, ist eine durchwachsene Saisonbilanz. Neun Siege und zehn Remis stehen sieben Pleiten gegenüber. Mit neun Punkten aus den letzten fünf Spielen machte der SV Scharnstein deutlich, dass man in der kommenden Spielzeit weiter nach oben will.

Die ASKÖ Ebensee läuft am Ende der Saison auf Platz neun im unteren Mittelfeld ein. Mit dem dürftigen Torverhältnis von 43:57, das die Defizite im Angriff und in der Defensive klar wiedergibt, geht für die Gäste eine enttäuschende Spielzeit vorüber. Die Verantwortlichen der ASKÖ Ebensee werden ein ernüchterndes Saisonfazit ziehen. Gerade einmal zehn Siege und zwei Remis brachte die ASKÖ Ebensee zustande. Demgegenüber stehen satte 14 Niederlagen. Mit der Leistung der letzten Spiele vor dem Saisonende wird die ASKÖ Ebensee alles andere als zufrieden sein. Drei Punkte aus fünf Partien lautet die jüngste Bilanz.

1. Klasse Süd: SV Wolf System Scharnstein – ASKÖ Ebensee, 4:0 (2:0)

68 Tobias Götzendorfer 4:0

60 Fevzi Yildirim 3:0

23 Florian Leitinger 2:0

18 Florian Leitinger 1:0

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei