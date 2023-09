Vöcklabrucker SC holt den zweiten Saisonsieg – ASKÖ Ebensee weiterhin ohne Punkt

Details Sonntag, 03. September 2023 08:35

Die ASKÖ Ebensee hat in der neuen Saison noch nicht Fuß gefasst. 0:2 lautete das Ergebnis gegen den Vöcklabrucker Sportclub am Ende des gestrigen Aufeinandertreffens. Der Aufsteiger konnte so bereits zum zweiten Mal voll punkten, während die Ebenseer zum dritten Mal mit leeren Händen dastehen.

Elfmeter bricht den Bann

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Artan Gani brachte den Vöcklabrucker SC vom Elfmeterpunkt in der 53. Minute in Front. Rade Dzajic schoss die Kugel zum 2:0 für die Gäste über die Linie (73.). Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter gewann Vöcklabruck gegen die ASKÖ Ebensee.

Einen klassischen Fehlstart legte das Schlusslicht hin. Drei Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Nach dem errungenen Dreier hat der Vöcklabrucker Sportclub Position sieben der 1. Klasse Süd inne. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz des Vöcklabrucker SC.

Am kommenden Samstag trifft die ASKÖ Ebensee auf die Union Oberwang, Vöcklabruck spielt tags zuvor gegen den SV Kieninger-Bau Bad Goisern.

1. Klasse Süd: ASKÖ Ebensee – Vöcklabrucker Sportclub, 0:2 (0:0)

73 Rade Dzajic 0:2

53 Artan Gani 0:1

