FC Steinerkirchen siegt knapp bei SV Roitham

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung vom SV Promot Roitham und dem FC Union Steinerkirchen, die mit 0:1 endete. Die Roithamer verloren so das zweite Spiel en suite, während die Union nach dem Sieg am ersten Spieltag auch Runde zwei siegreich gestalten konnte.

Gasperlmair wird zum Goldtorschützen

In der Anfangsphase ereignete sich noch recht wenig. Steinerkirchen hatte zwar vereinzelt Chancen, konnte diese vorerst aber nicht nützen. 250 Zuschauer sahen dann kurz vor der Halbzeit, wie Thomas Gasperlmair in der 47. Minute das 1:0 mit der Ferse für die Gäste markierte. Letztendlich gelang es dem SV Roitham im Verlauf des Spiels nicht, sich von dem in der ersten Halbzeit erlittenen Rückstand zu erholen. Am Ende war Steinerkirchen die Mannschaft, welche die drei Zähler einstrich.

Durch diese Niederlage fällt Roitham in der Tabelle auf Platz elf zurück.

Zum Abschluss der vergangenen Saison nahm der FC Steinerkirchen mit 39 Punkten Platz fünf ein.

Steinerkirchen machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem vierten Platz.

Freitag, den 01.09.2023 tritt der SV Promot Roitham bei den Union Mondsee Juniors an (20:45 Uhr), einen Tag später (16:00 Uhr) muss der FC Union Steinerkirchen seine Hausaufgaben auf heimischem Terrain gegen den TSV Sparkasse Frankenmarkt erledigen.

1. Klasse Süd: SV Promot Roitham – FC Union Steinerkirchen, 0:1 (0:1)

47 Thomas Gasperlmair 0:1

