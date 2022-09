SK Kammer 1b entführt aus Sattledt drei Punkte

Details Samstag, 24. September 2022 16:54

Am achten Spieltag der neuen 2. Klasse 1b kam es zum Aufeinandertreffen zwischen den ATSV Sattledt Juniors und dem SK Kammer 1b. Im Duell zweier punktegleicher Mannschaften aus der unteren Hälfte der Tabelle war ein enges Match zu erwarten, wenngleich die Teams unter verschiedenen Vorzeichen ins Spiel gingen. Während die Juniors zuletzt in Schärding mit 1:5 unter die Räder geraten waren, feierte der SK am letzten Samstag gegen St. Marienkirchen 1c einen 7:1-Kantersieg. Auch im vierten Spiel unter Neo-Trainer Günther Illy waren die Gäste erfolgreich und behielten am Samstagnachmittag mit 2:1 die Oberhand.

Turbulenter Beginn

Nach dem Anpfiff des ausgezeichneten Schiedsrichter Felder ging es in der Anfangsphase Schlag auf Schlag. Keine fünf Minuten waren gespielt, als Kammers Florian Auer einen von Alexander Gebetsroither getretenen Corner einnickte. Kurz darauf mutierte der Assistgeber zum Pechvogel. Nach einem Stangplass der Hausherren schoss Gebetsroither beim Klärungsversuch Keeper Dominik Gebhart an, von dem der Ball via Stange ins Tor sprang. Nach dem fulminanten Auftakt entwickelte sich in der Voralpenkreuzarena ein ausgeglichenes Spiel. Beide Teams orientierten sich nach vorne, klare Chancen sprangen hüben wie drüben aber keine heraus.

Freistoß bringt Gäste auf die Siegerstraße

Auch in Halbzeit zwei hatten die Gäste die Chance auf einen frühen Treffer, alleine vor ATSV-Schlussmann Kevin Papp knallte Auer die Kugel jedoch am linken Eck vorbei. Nach einer Stunde hatte die Illy-Elf die Nase dann aber doch wieder vorne. Daniel Fageth führte aus halbrechter Position einen Freistoß aus und überraschte mit einem 20-Meter-Schuss Goalie Papp. Die Sattledter benötigten eine Zeitlang, den zweiten Gegentreffer zu verarbeiten, in der Schlussviertelstunde machten die Mannen von Coach Denys Tarchenko aber ordentlich Dampf. Der ATSV dominierte das Geschehen, die besseren Chancen fanden allerdings die Gäste vor. Die Illy-Elf hätte den Sack zumachen können, Fageth und Eldar Sahbegovic knallten das Leder aus kurzer Distanz aber jeweils über die Latte. Im Finish warfen die Hausherren alles nach vorne, mehr als eine Cornerserie sowie einige Freistöße sprangen aber nicht heraus. Die Gäste brachten den hauchdünnen Vorsprung ins Ziel und durften sich binnen Wochenfrist über den zweiten "Dreier" freuen.

Günther Illy, Trainer SK Kammer 1b:

"Auch wenn es eine enge Partie war, hatten wir ein klares Chancenplus und konnten einen verdienten Sieg feiern. Nach einem Fehlstart in die Saison, der war allerdings vor meiner Zeit, ist die blutjunge Mannschaft inzwischen in der Liga angekommen und mit dem heutigen dritten Saisonsieg auf einem guten Weg".