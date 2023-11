SV Pasching 16 legt Fokus auf defensive Stabilität

Details Donnerstag, 23. November 2023 13:32

„Sorgenfrei durch die Saison kommen“, so lautete das Ziel für die Saison vom Sportlichen Leiter Johannes Kaltenecker. Mit dem 6. Platz steht der SV Pasching 16 solide da zum Ende der Rückrunde. Nach dem Wechsel aus der 2. Klasse Mitte in die 2. Klasse Mitte-Ost hat es aber etwas gedauert, bis die Mannschaft so richtig angekommen ist. Nach der 7. Runde gab es einen Trainerwechsel, nun sitzt wieder ein alter Bekannter auf der Trainerbank

Unbekannte Liga

In der Vorsaison erreichte Pasching den 7. Platz in der 2. Klasse Mitte, aktuell stehen sie einen Platz über ihrer letztjährigen Endplatzierung. „Mit dem Ligawechsel und dem Trainerwechsel haben wir am Anfang ein neues System gespielt. Nach der Oftering Partie hat dann wieder unser Trainer aus der Vorsaison übernommen“ erklärt Kaltenecker. Für Andreas Blees übernahm also wieder Michael Klodner die Rolle des Cheftrainers in Pasching. Unter ihm gab es zum Ende der Hinrunde vier Siege und zwei Niederlagen. Mit einer Tordifferenz von 31:31 fällt auf, dass zwar nur drei Mannschaften mehr Tore schießen, aber auch nur drei Mannschaften mehr Gegentore erhalten: „Es ist noch Luft nach oben da und wir arbeiten weiter dran. Die Liga war nicht einzuschätzen und die meisten Mannschaften haben wir nicht gekannt“, erzählt der Sportliche Leiter

Baustellen sind bekannt

Mit Hinblick auf mögliche Transfers äußert sich Kaltenecker folgendermaßen: „Wir werden uns umschauen und wissen, wo unsere Baustellen sind, da werden wir auch das ein oder andere machen“. Auf der Abgangsseite ist dafür aktuell nichts geplant. Dank des Kunstrasenplatzes ist kein Trainingslager im Ausland geplant. Ab Anfang Jänner wird in Pasching mit dem Ball am Fuß trainiert, damit will man den Grundstein für eine erfolgreiche Rückrunde legen: „Wir haben schon im letzten Frühjahr gesehen, dass das ein Vorteil sein kann, da haben wir nur zwei Spiele verloren“, zeigt sich der Sportliche Leiter optimistisch.

Enger Aufstiegskampf steht bevor

Die oberste Priorität liegt für Kaltenecker in der defensiven Stabilität: „Unser Ziel ist es, weniger Tore zu bekommen. Wir haben gesehen, dass wir gegen die vorderen Mannschaften ordentlich mitspielen können. Wenn alle fit sind, spielen wir einen sehr ordentlichen Fußball“. In der Aufstiegsfrage sieht der Sportliche Leiter einen engen Kampf zwischen den ersten fünf Teams, dahinter folgt Pasching mit einem Abstand von fünf Punkten auf den 5. Platzierten Schlüßlberg.

