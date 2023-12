Günter Moser hört auf – Vladimir Djukic übernimmt! Personalrochade in Oftering

Details Dienstag, 12. Dezember 2023 13:48

Viele personelle Veränderungen beim SV Oftering! In der Vorsaison hat Oftering den 8. Platz in der 2. Klasse Mitte erreicht, im Sommer folgte der Klassenwechsel in die 2. Klasse Mitte-Ost. Dort befindet man sich zur Halbzeit mit 13 Punkten aus ebenso vielen Spielen auf dem elften Rang. Günter Moser hatte im Herbst noch eine Doppelfunktion als Sportlicher Leiter und Trainer inne, jetzt im Winter verlässt er den Verein.

Dünne Personaldecke

Der Saisonstart ist mit einem 3:1 Heimsieg über Kematen am Innbach geglückt, danach haben sich Probleme eingeschlichen: „Wir hatten mit Stand Sommer einen sehr guten Kader, dann kamen Probleme, dass viele Spieler ausgefallen sind. Oft haben wir nur elf Spieler zusammenbekommen, wir haben fast nie mit der gleichen Aufstellung gespielt“, erklärt der nunmehrige Ex-Trainer Günter Moser. Mit vier Siegen, einem Unentschieden und acht Niederlagen befindet sich Oftering auf Platz elf, mit 39 Gegentoren hat keine andere Mannschaft so viele kassiert wie der SV – im Frühjahr gilt es also an der defensiven Stabilität zu arbeiten.

Ende der Moser-Ära

Mittelfristig stand ein Trainerwechsel im Raum, nun ist die Entscheidung gefallen: „Nach 18 Jahren Oftering habe ich alles zurückgelegt. Ich habe vom Nachwuchstrainer über die Kampfmannschaft außer den Obmann fast jede Position durchlaufen. Vielleicht kamen jetzt leichte Abnützungserscheinungen“, blickt Günter Moser zurück. Beide Seiten betonen, dass die Trennung mehr als nur im Guten war: „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Im Herzen bin ich Ofteringer, es sind so viele Freundschaften entstanden. Nach einem Gespräch mit dem Obmann haben wir gemeinsam entschieden, dass eine Veränderung jetzt gut ist“, so Moser.

Oftering stellt sich personell neu auf

Der neue Cheftrainer heißt Vladimir Djukic. Im Herbst hat er noch die 1b betreut, jetzt steigt Djukic zum Trainer der Kampfmannschaft auf, Manuel Ziegler unterstützt ihn als Assistent. Doch nicht nur auf der Trainerbank gibt es eine Veränderung, die sportliche Führung wird komplett umstrukturiert: „Wir wollen back to the roots, mit vielen Einheimischen und langjährigen Stammspielern arbeiten“, erklärt der Sportliche Koordinator Mili Beganovic. Pascal Seiler bleibt Sportlicher Leiter und wird Trainer der 1b, Michael Mayrhauser wird stellvertretender Sportlicher Leiter, Mili Beganovic und Florian Fingerlos arbeiten unterstützend mit in der Sportlichen Leitung.

Rückrunde soll erfolgreicher verlaufen

Transfers sind nicht zwingend notwendig, Beganovic setzt aber auf Djukic: „Er hat ein so gutes Standing im Unterhaus. Wenn Spieler uns helfen wollen, sind sie herzlich willkommen“. Nach dem schwierigen Herbst möchte Oftering in der Rückrunde Fuß fassen. Nach einem Trainingslager in Hart bei Graz soll es in der Meisterschaft besser laufen: „Wir wollen das Training komplett neu aufziehen und so viele Punkte holen, wie möglich. Ich bin überzeugt, dass die Mannschaft besser dastehen müsste, als sie das jetzt tut“, so Beganovic. In Oftering will man nach dieser Personalrochade den Aufschwung mitnehmen, die erste Chance dafür gibt es beim Rückrundenauftakt in Kematen am Innbach.

