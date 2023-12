ASKÖ Kirchberg-Thening kämpft nach Ligawechsel um Aufstieg

Details Freitag, 22. Dezember 2023 20:28

Der ASKÖ SC Kirchberg-Thening ist am letzten Spieltag der Vorsaison noch zwei Plätze nach unten gerutscht und hat die Saison somit am 6. Platz der 2. Klasse Mitte beendet. Nach der Umstrukturierung der Ligen ging es in diesem Herbst in die 2. Klasse Mitte-Ost, wo man mehr als nur gut angekommen ist. Auch dank einiger namhafter Verstärkungen liegt Kirchberg-Thening aktuell auf dem zweiten Platz.

Neuzugänge erhöhen Kaderqualität

Dem Ligenwechsel zeigte man sich bei Kirchberg-Thening sehr positiv gegenüber: „Es war eine sehr willkommene Abwechslung, es ist gut neue Vereine und neue Gegner kennenzulernen beziehungsweise wiederzusehen“, so der Sportliche Leiter Manfred Isak. Auf die Frage, warum es heuer besser läuft, antwortet der Sportliche Leiter wie folgt: „Die Tendenz zeigt in den letzten Jahren nach oben. Wir haben den Kader zusammengehalten und zum Glück mit Patrick Füreder einen Tormann aus der Landesliga (Anm. Sattledt) zurückbekommen. Julian Manderschmied ist aus Bad Schallerbach zurückgekehrt und Thomas Schaffelner ist im Sommer aus der OÖ-Liga (Anm. Dietach) gekommen“.

Nur eine Niederlage im Herbst

Von den starken Neuzugängen hat der gesamte Kader profitiert, weil sich die gesamte Qualität in der Mannschaft damit erhöht hat: „Wir sind sehr stabil geworden nach der unglücklichen Auftaktniederlage. Danach haben wir nichts mehr verloren, die Mannschaft ist sehr gefestigt und wir haben viele verschiedene Torschützen“, erzählt der Sportliche Leiter. Die Bilanz lässt sich durchaus sehen: Mit acht Siegen, vier Unentschieden und eben nur einer Niederlage hat Kirchberg-Thening 28 Punkte gesammelt und liegt damit nur einen Zähler hinter den Marchtrenk Juniors auf dem zweiten Tabellenplatz. Zudem stellen sie mit nur 14 Gegentoren aus 13 Spielen die beste Defensive der Liga.

Erfolg auch dank guter Gemeinschaft

Im Winter wird mit Gregor Leonhartsberger ein Eigenbauspieler von Doppl-Hart zurückkehren, dazu wird ein junger, talentierter Spieler mit Kampfmannschaftserfahrung dazustoßen, hier ist die Tinte aber noch nicht trocken. Abgänge erwartet man bei Kirchberg-Thening keine. Auf eines ist Isak Manfred besonders stolz: „Die Gemeinschaft wird groß geschrieben bei uns im Verein. So kehrt auch der Erfolg zurück, den misst man in meinen Augen nicht nur in Punkten, sondern auch in Qualität und Quantität der Spieler. Das Vereinsleben ist in Takt, sonst stoßen auch nicht so starke Spieler dazu, mit denen du eigentlich nicht rechnen kannst“.

Klappt der Aufstieg?

Bei dieser Platzierung ist die Frage, wohin es im Frühjahr hingehen soll, aufgelegt: „Wir brauchen uns gegen keinen verstecken. Das große Ziel der Mannschaft ist es, zumindest den Platz zu halten oder von ganz oben herunterzulachen. Wir wissen aber, dass die anderen Mannschaften auch über Qualität verfügen und es eine sehr ausgeglichene Liga ist“, so der Sportliche Leiter. Bereits in der zweiten Runde im Frühjahr kommt es zum direkten Aufeinandertreffen mit dem Herbstmeister.