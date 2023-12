SV Schlüßlberg ist in ausgeglichener Liga mittendrin und voll dabei

Details Donnerstag, 28. Dezember 2023 16:55

Der SV Schlüßlberg blickt auf ein überaus erfolgreiches Jahr zurück, sammelte im Frühjahr stolze 28 Punkte und holte auch im Herbst beachtliche 25 Zähler. In den vergangenen Jahren waren die Hausruckviertler in der 2. Klasse Mitte-West aktiv und kamen dort in der letzten Saison als Dritter ins Ziel. Auch nach dem Wechsel in die 2. Klasse Mitte-Ost sind die Kicker aus dem Bezirk Grieskirchen im Vorderfeld der Tabelle präsent, beendeten die Hinrunde am fünften Rang und sind von einem Aufstiegslplatz nur durch drei Punkte getrennt. "Das Jahr war ein überaus erfolgreiches und sind rundum zufrieden. Wir wollten in der neuen Liga vorne mitmischen und konnten unser Vorhaben im Herbst eindrucksvoll realisieren", erklärt Sportchef Manuel Muckenhumer.

Perfekter Saisonstart und erfolgreicher Herbstausklang

Die Mannen von Trainer Jürgen Offenzeller kamen mit drei Siegen exzellent aus den Startblöcken und wussten auch zum Herbstausklang, mit einem 6:2-Erfolg bei Viktoria Marchtrenk 1b, zu gefallen. In den neun Runden dazwischen standen vier weiteren Siegen ebenso viele Niederlagen gegenüber. "Obwohl wir auf einige langzeitverletzte Leistungsträger verzichten mussten, ist es ausgezeichnet gelaufen und sind ohne gröberen Hänger durch die Hinrunde gekommen. Es wäre sogar noch mehr möglich gewesen, im Duell mit Herbstmeister SC Marchtrenk Juniors haben wir jewdoch in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer kassiert. Und am vorletzten Spieltag mussten wir uns dem Aufstiegsaspiranten aus Kirchberg ebenfalls knapp geschlagen geben", so Muckenhumer.

Torfabrik der Liga

Der Fünftplatzierte fuhr auf eigener Anlage und in der Fremde jeweils vier "Dreier" ein. Während die Top-Vier der Tabelle weniger Gegentore kassierten, avancierten die Schlüßlberger zur Torfabrik der Liga - Paul Sturm, Philip Saloschnig und Florian Winkler zeichneten für 27 der insgesamt 41 SVS-Teffer verantwortlich. "Wir haben nicht allzu viele Tore erhalten und vorne hat es extrem gut funktioniert. Es hat nahezu alles gepasst, hat sich die Mannschaft als geschlossene Einheit präsentiert und bislang eine ausgezeichnete Performance abgeliefert", meint der Sportchef.

Keine Transfers - Trainingslager in Niederösterreich

Im Rahmen der Vorbereitung, die Mitte Jänner in Angriff genommen wird, steht auch ein Traininsglager auf dem Programm, das in den Semesterferien in Neuhofen/Ybbs abgehalten wird. Die Reise nach Niederösterreich werden die "üblichen Verdächtigen" antreten. "Nach dem erfolgreichen Jahr besteht kein Grund, das Personal zu verändern. Wir verfügen über einen großen Kader mit vielen jungen Spielern und sehen uns nicht nach Verstärkungen um, weshalb im Winter weder Zu- noch Abgänge zu erwarten sind", spricht Manuel Muckenhumer von einer ruhigen Winterpause und freut sich, dass mit dem linken Flügel, Dominik Schumacher (Leiste), und dem zentralen Mittelfeldspieler, Aleksandar Jovicic (Patellasehne), zwei Langzeitverletzte im neuen Jahr wieder zur Verfügung stehen.

"In der ausgeglichenen Liga kann jeder jeden schlagen"

Die Hausruckviertler sind von der Tabellenspitze nur durch wenige Punkte getrennt und somit im Aufstiegskampf mittendrin und voll dabei. "Auch wenn wir den Ball flachhalten und keinen Druck verspüren, gehen wir mit einer entsprechenden Erwartungshaltung in die entscheidende Phase der Meisterschaft. In der ungemein ausgeglichenen Liga kann jeder jeden schlagen, demzufolge kann im Frühjahr viel passieren", nimmt der Sportchef insgeheim den möglichen Relegationsplatz ins Visier und hätte nichts dagegen, sollte nach rund 30 Jahren im kommenden Sommer in Schlüßlberg der Aufstieg gefeiert werden können. "Der Verein steht auf gesunden Beinen und leistet im Nachwuchs ausgezeichnete Arbeit. Die Weiterentwicklung des jungen Teams steht im Vordergrund, wollen 2024 aber an das starke letzte Jahr anknüpfen und den dritten Platz der vergangenen Saison zumindest egalisieren. Und wenn man Dritter ist, ist es zum zweiten Rang nicht weit".